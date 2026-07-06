Detienen a exalcaldesa Tania Flores por corrupción en Nuevo León

La expresidenta municipal cuenta con denuncias ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción de Coahuila por irregularidades durante su administración

Derivado de denuncias interpuestas por presuntos actos de corrupción y peculado, entre otros delitos, este sábado por la tarde fue detenida en San Pedro, Nuevo León, la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra.

De acuerdo con la plataforma del Registro Nacional de Detenciones, Flores Guerra fue detenida por elementos de la Agencia Estatal de Investigación ayer a las 19:00 horas en la colonia San Agustín.

Hasta donde se sabe, la exalcaldesa cuenta con denuncias ante la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción de Coahuila por irregularidades durante su administración por al menos 22 millones de pesos.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Coahuila - 06 de julio

Exalcaldesa de Múzquiz protagoniza diversos escándalos junto a su hermano Tony Flores

Desde su aparición en la escena pública como diputada de Morena y luego alcaldesa por el PT, Tania Flores ha protagonizado numerosos escándalos derivados de su función como alcaldesa y posteriormente al lado de su hermano Antonio, quien también ha sido señalado como presunto responsable de diversos delitos en territorio nacional y en Estados Unidos.

Tania cuenta con más de una decena de carpetas de investigación, e incluso ha sido citada en un par de ocasiones a declarar a la Fiscalía Anticorrupción; incluso en diciembre del año pasado fue obligada a declarar y vinculada a proceso por diversos delitos, lo que llevó al juez a imponerle medidas cautelares que no fueron cumplidas.