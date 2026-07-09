Detienen a León “N” por presunta crueldad animal en Coahuila

León “N” será trasladado a Coahuila para quedar a disposición de la autoridad judicial que lo requiere y enfrentar el proceso penal correspondiente

León “N”, acusado del delito de crueldad animal en Coahuila y señalado por la desaparición y presunta muerte de varios perros entregados en adopción, fue detenido en el estado de Jalisco en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía General del Estado.

La captura representa un avance en uno de los casos de maltrato animal que mayor indignación ha generado en Saltillo durante las últimas semanas, luego de que rescatistas, asociaciones protectoras y ciudadanos documentaran la desaparición de diversos perros que habían sido entregados al ahora detenido bajo el compromiso de brindarles un hogar.

Las investigaciones comenzaron tras las denuncias presentadas por las rescatistas Elena Cortés y Erendirá Tovar Luna, quienes reportaron la desaparición de dos perros que habían dado en adopción a León “N”. Conforme avanzó el caso, otras personas también señalaron la desaparición de animales que estuvieron bajo su resguardo.

Pruebas y testimonios integran la investigación

Durante la integración de la carpeta de investigación, las denunciantes entregaron videos, fotografías, testimonios y otros elementos de prueba. Entre ellos destaca la declaración de un testigo que aseguró que el imputado comentaba que uno de sus pasatiempos era “torturar perros”, porque los consideraba “una plaga”, testimonio que fue incorporado a las investigaciones ministeriales.

Como parte de las diligencias, la Fiscalía realizó días atrás un cateo en un domicilio del fraccionamiento Agua Azul, en Saltillo, donde peritos localizaron diversos indicios relacionados con la investigación; sin embargo, el imputado ya no se encontraba en el lugar.

El caso provocó una fuerte movilización de organizaciones protectoras de animales, entre ellas Proyecto Génesis, Lomitos al Rescate, Dignidad Animal A.C. y Amor por los Animales A.C., que acompañaron a las denunciantes durante el proceso legal y exigieron que el caso no quedara impune.

Además, vecinos del sector denunciaron que desde hacía tiempo era frecuente escuchar alaridos de perros provenientes del domicilio, mientras que días después del cateo un grupo de personas se manifestó frente a la vivienda para exigir justicia por los animales desaparecidos.

Será trasladado a Coahuila para enfrentar el proceso penal

Tras su captura en Jalisco, León “N” será trasladado a Coahuila para quedar a disposición de la autoridad judicial que lo requiere y enfrentar el proceso penal correspondiente por el delito de crueldad animal. La Fiscalía continuará con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer el destino de los animales denunciados por las rescatistas y determinar las responsabilidades legales del imputado.