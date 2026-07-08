Detienen a exregidor de Tania Flores; Fiscalía investiga el caso

El exregidor de la administración de Tania Flores Guerra, fue detenido en Múzquiz y la Fiscalía determinará en las próximas horas si enfrentará cargos penales.

El exregidor de mayoría Edgar "N", alias "El Rojo", quien formó parte de la administración encabezada por la exalcaldesa Tania Flores Guerra, fue detenido en el municipio de Múzquiz luego de un incidente que movilizó a corporaciones de seguridad.

Los primeros reportes indican que la intervención policial se originó por un presunto altercado relacionado con la alteración del orden público. Tras los hechos, el exfuncionario fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras la Fiscalía General del Estado integra la carpeta de investigación para definir su situación legal.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado los delitos por los que podría ser procesado. Sin embargo, de manera extraoficial ha trascendido que la investigación también contempla presuntas amenazas, resistencia a particulares, resistencia a la autoridad y una supuesta agresión contra elementos de seguridad durante el incidente.

La detención ocurre en un contexto en el que la exalcaldesa Tania Flores Guerra, con quien Edgar "N" compartió administración municipal, también enfrenta un proceso judicial por un caso distinto.

Será en las próximas horas cuando la Fiscalía General del Estado informe si existen elementos para judicializar el caso y cuáles serían los cargos que, en su caso, se imputarán al exregidor.