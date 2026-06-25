DIF Coahuila llama a fortalecer el cuidado de adultos mayores

Parte del trabajo de la institución consiste en capacitar y orientar a las familias para evitar que este tipo de situaciones se presenten

Tras el rescate de un adulto mayor de 70 años que presuntamente era víctima de violencia familiar en un domicilio de la colonia República, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, afirmó que el cuidado de las personas adultas mayores es una responsabilidad de las familias y señaló que, cuando se detectan casos de maltrato, las instituciones deben intervenir para brindar apoyo y, de ser necesario, fincar responsabilidades.

La funcionaria se refirió al caso de Pedro “N”, quien fue rescatado el miércoles por elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF), Bomberos de Saltillo y paramédicos de la Cruz Roja de una vivienda donde permanecía en condiciones de hacinamiento y presuntamente sufría violencia por parte de su hija, Evelyn “N”, de 40 años, quien fue detenida y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Promueven el trato digno y la prevención del maltrato

Salinas Valdés señaló que el DIF mantiene acciones permanentes de sensibilización dirigidas a las familias para fomentar un trato digno hacia las personas adultas mayores y prevenir situaciones de abandono o maltrato.

“Al final de cuentas es una responsabilidad de la familia cuidar a nuestros adultos mayores. Lo tenemos que hacer con calidad y con calidez”, expresó.

Indicó que parte del trabajo de la institución consiste en capacitar y orientar a las familias para evitar que este tipo de situaciones se presenten; sin embargo, cuando existen casos de riesgo o violencia, aseguró que las autoridades deben actuar para proteger a las personas afectadas.

“Cuando se presentan situaciones, pues estar ahí para atender, para poder ayudar y, si hay que fincar alguna responsabilidad también”, señaló.

Fiscalía mantiene abierta la investigación

El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado como un probable hecho de violencia familiar. De acuerdo con las autoridades, el adulto mayor permanece bajo atención médica mientras se integra la carpeta de investigación y se determina la situación jurídica de la persona detenida.

El rescate del hombre se realizó luego de que personal de la UNIF detectó que la vivienda presentaba un boquete en la segunda planta que representaba un riesgo de caída para el adulto mayor, quien además vivía en condiciones de hacinamiento, lo que motivó la intervención de las corporaciones de emergencia.