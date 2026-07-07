DIF Tamaulipas prepara ley para protección de adultos mayores

El DIF Tamaulipas presentará en agosto una iniciativa de ley para fortalecer la protección de los adultos mayores y garantizar el respeto de sus derechos

El Sistema DIF Tamaulipas alista una iniciativa de ley para fortalecer la protección y atención de las personas adultas mayores, con el objetivo de ampliar sus derechos y establecer nuevas acciones para prevenir situaciones de abandono, vulnerabilidad y maltrato.

La directora general del organismo, Patricia Eugenia Lara Ayala, informó que la propuesta será presentada durante agosto, en el marco del Mes del Adulto Mayor, como parte de una estrategia integral que busca convertir a Tamaulipas en el primer estado del país en implementar una acción de este tipo.

La funcionaria explicó que la iniciativa estará acompañada por una nueva campaña enfocada en fortalecer la protección de este sector de la población, aunque señaló que los detalles serán dados a conocer una vez que el proyecto sea presentado oficialmente.

Indicó que durante julio el DIF Tamaulipas mantiene brigadas, corredores de salud y diversas actividades comunitarias, mientras que en agosto se reforzarán las acciones dirigidas a las personas adultas mayores como parte de la estrategia estatal.

Atención jurídica, psicológica y social

Lara Ayala destacó que el DIF Estatal cuenta con una Procuraduría de Atención al Adulto Mayor, así como procuradurías en los sistemas DIF municipales, encargadas de brindar acompañamiento jurídico, psicológico y social a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

"Es por amor, por cuidado y por familia. Los adultos mayores son parte integral de nuestras familias y, cuando es necesario, también se requiere el respaldo legal para que sus derechos sean respetados", expresó.

Precisó que la labor de estas instancias no se limita al apoyo legal, sino que también busca que las familias asuman la responsabilidad del cuidado de sus integrantes de edad avanzada cuando existen condiciones de enfermedad, discapacidad, abandono o dependencia.

Atienden denuncias de manera inmediata

La directora del DIF señaló que los reportes ciudadanos sobre posibles casos de abandono o maltrato son atendidos mediante un protocolo especializado en el que participan trabajadores sociales, psicólogos y abogados, quienes realizan una evaluación del estado de la persona adulta mayor y de su entorno familiar para determinar las acciones correspondientes.

Dependiendo de cada caso, las personas pueden ser canalizadas a una casa hogar o se busca su reincorporación al núcleo familiar, siempre privilegiando la protección de sus derechos y su bienestar.

La funcionaria afirmó que los reportes oportunos de la ciudadanía han permitido intervenir antes de que las situaciones alcancen mayores niveles de gravedad.