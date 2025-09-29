DIF Saltillo comparte plática de crianza con padres y docentes

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Saltillo llevó a cabo la plática titulada “Crianza Con-Siente”, dirigida a padres de familia y docentes.

Durante el encuentro se reflexionó sobre la importancia de educar con amor, empatía y respeto, con el propósito de fortalecer los vínculos familiares y brindar herramientas para la formación integral de niñas, niños y adolescentes.

Autoridades del organismo señalaron que estas actividades forman parte de las acciones de orientación y apoyo que se ofrecen de manera permanente a la comunidad saltillense.

Asistentes destacaron el valor de este tipo de espacios. “Muchas veces como papás no tenemos un manual y cometemos errores sin darnos cuenta. Esta plática me ayudó a ver la importancia de escuchar más a mis hijos y ser paciente con ellos”, expresó la señora Laura Ramírez, madre de dos pequeños.

Por su parte, el profesor Miguel Hernández, quien acudió en representación de un plantel de educación primaria, comentó: “Es fundamental que también los maestros recibamos este tipo de herramientas porque trabajamos directamente con los niños y podemos contribuir a su desarrollo emocional”.

El DIF Saltillo informó que continuará llevando este tipo de charlas a colonias y escuelas del municipio, con el fin de promover una cultura de crianza positiva y de respeto a los derechos de la niñez.

