Cemex, Tigres y DIF Monterrey fortalecen comunidades con deporte

El silbatazo final marcó el cierre de una temporada, pero también el resultado de un año en el que cientos de niñas, niños y jóvenes encontraron en el fútbol mucho más que un deporte. Entre partidos, entrenamientos y momentos de convivencia, aprendieron el valor del trabajo en equipo, fortalecieron hábitos saludables y construyeron amistades.

Con la clausura del ciclo escolar 2025-2026, la iniciativa “Tigres Cemex en tu Comunidad” celebró su primer año de actividades promoviendo el deporte en distintos espacios de Monterrey para impulsar la convivencia, el bienestar y el desarrollo de las comunidades.

Durante este periodo, el programa tuvo presencia en seis escuelas, una Casa del Adulto Mayor y el Centro de Bienestar Familiar Zarco del DIF Monterrey, con un impacto que superó a más de 700 personas. A través de actividades deportivas y formativas, los participantes fortalecieron su salud física y emocional, al tiempo que pusieron en práctica valores como el respeto, la cooperación y la resiliencia.

La clausura reunió a estudiantes, familias y representantes de las instituciones participantes en un torneo relámpago que llenó la mañana de emoción y entusiasmo. Cada escuela participó con equipos femeniles y varoniles que demostraron talento, disciplina y una actitud dentro y fuera de la cancha.

Cuando una niña o un niño encuentra en el deporte un espacio para desarrollarse, convivir y creer en sus capacidades, también encuentra herramientas para construir un mejor futuro. “En Cemex estamos convencidos de que el fútbol puede ser un vehículo para fortalecer comunidades, impulsar hábitos positivos y sembrar valores que acompañarán a las nuevas generaciones durante toda su vida”, señaló Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

La ceremonia reunió a autoridades del DIF Monterrey, representantes del Club Tigres y directivos de Cemex, quienes celebraron junto a las comunidades participantes los logros alcanzados durante este primer año del programa.

A través de iniciativas como “Tigres Cemex en tu Comunidad”, la compañía continúa impulsando espacios que fortalecen la convivencia y generan un impacto positivo en las comunidades. En el marco de sus 120 años construyendo calidad y soluciones, Cemex reafirma su compromiso con el bienestar y el desarrollo de las comunidades donde tiene presencia.

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