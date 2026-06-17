Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Tigres_Cemex_En_Tu_Comunidad1_05c4f637d5
Nuevo León

Cemex, Tigres y DIF Monterrey fortalecen comunidades con deporte

La ceremonia reunió a autoridades del DIF Monterrey, representantes de Tigres y directivos de Cemex, quienes celebraron junto a las comunidades participantes

  • 17
  • Junio
    2026

El silbatazo final marcó el cierre de una temporada, pero también el resultado de un año en el que cientos de niñas, niños y jóvenes encontraron en el fútbol mucho más que un deporte. Entre partidos, entrenamientos y momentos de convivencia, aprendieron el valor del trabajo en equipo, fortalecieron hábitos saludables y construyeron amistades.

Con la clausura del ciclo escolar 2025-2026, la iniciativa “Tigres Cemex en tu Comunidad” celebró su primer año de actividades promoviendo el deporte en distintos espacios de Monterrey para impulsar la convivencia, el bienestar y el desarrollo de las comunidades.

Durante este periodo, el programa tuvo presencia en seis escuelas, una Casa del Adulto Mayor y el Centro de Bienestar Familiar Zarco del DIF Monterrey, con un impacto que superó a más de 700 personas. A través de actividades deportivas y formativas, los participantes fortalecieron su salud física y emocional, al tiempo que pusieron en práctica valores como el respeto, la cooperación y la resiliencia.

La clausura reunió a estudiantes, familias y representantes de las instituciones participantes en un torneo relámpago que llenó la mañana de emoción y entusiasmo. Cada escuela participó con equipos femeniles y varoniles que demostraron talento, disciplina y una actitud dentro y fuera de la cancha.

TigresCemexEnTuComunidad3.jpg

Cuando una niña o un niño encuentra en el deporte un espacio para desarrollarse, convivir y creer en sus capacidades, también encuentra herramientas para construir un mejor futuro. “En Cemex estamos convencidos de que el fútbol puede ser un vehículo para fortalecer comunidades, impulsar hábitos positivos y sembrar valores que acompañarán a las nuevas generaciones durante toda su vida”, señaló Carlos Garza Galán, vicepresidente de Asuntos Corporativos, Sostenibilidad y Comunicación de Cemex México.

La ceremonia reunió a autoridades del DIF Monterrey, representantes del Club Tigres y directivos de Cemex, quienes celebraron junto a las comunidades participantes los logros alcanzados durante este primer año del programa.

A través de iniciativas como “Tigres Cemex en tu Comunidad”, la compañía continúa impulsando espacios que fortalecen la convivencia y generan un impacto positivo en las comunidades. En el marco de sus 120 años construyendo calidad y soluciones, Cemex reafirma su compromiso con el bienestar y el desarrollo de las comunidades donde tiene presencia.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_lirios_presa_la_boca_7c0793273e
Plaga de lirio acuático en presa de La Boca amenaza agua y fauna
Condones_1_d8bd75c201
Repartirá NL 200 mil condones durante el Mundial FIFA 2026™
Whats_App_Image_2026_06_18_at_1_06_05_AM_66a2b0d7b9
Princesa japonesa llega a NL para partido histórico
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_06_18_at_12_35_34_AM_2d17eef475
Se incrementa 6% precio de vivienda en Nuevo León
finanzas_empleo_e56eb1f62a
Sector manufacturero duplica creación de empleo en NL
Whats_App_Image_2026_06_18_at_1_48_42_AM_f8e0aa6f44
AHMSA busca tumbar la subasta de sus activos
publicidad

Más Vistas

nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
EH_UNA_FOTO_2_5729a40fd7
Bajan 46% los homicidios diarios en México de 2024 a 2026
Whats_App_Image_2026_06_16_at_4_00_48_PM_08f3816b12
Se perfilan lluvias para el partido 1,000 del Mundial este sábado
publicidad
×