Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_28_at_2_36_21_AM_c04c5b666d
Coahuila

Disminuye consumo ganado caprino en Coahuila

Crianza exige atención todo el año; aunque baja, el cabrito sigue siendo un producto tradicional y cotizado en la región

  • 28
  • Noviembre
    2025

La producción de cabrito en Saltillo ha registrado una disminución en los últimos años. 

Se estima que ha bajado hasta un 30%.

“Definitivamente es buen negocio, pero ha bajado en un 20% o 30% ”, explicó Diego David Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural del municipio.

“Es algo que ha venido decreciendo por las peculiaridades que requiere la crianza del cabrito. Lo que pasa es que se va migrando a la industria. Se da entonces esta dualidad de ir a las empresas y la crianza, pero de ganado bovino”, expuso.

Mencionó que la crianza requiere atención durante los 365 días del año, lo que complica su continuidad, sobre todo para las nuevas generaciones, que han migrado hacia trabajos en la industria y actividades que permiten mayor flexibilidad económica y de tiempo.

Indicó la crianza de ganado bovino ofrece mayor posibilidad de combinar el trabajo en empresas con la actividad productiva en el campo, lo que ha llevado a una transición hacia este tipo de modelos.

A pesar de la disminución, señaló que el cabrito continúa siendo un producto altamente demandado en la región, considerado un alimento tradicional y bien cotizado, con precios que pueden rondar los mil pesos por pieza, principalmente para venta a grandes compradores.

Fuentes Aguirre reconoció que no se cuenta con una cifra exacta sobre la producción anual de cabritos en Saltillo, aunque subrayó que todavía existe una producción importante y que el mercado tenderá a ajustarse conforme cambien las dinámicas de oferta y demanda.

Añadió que este fenómeno podría derivar en un eventual incremento de precios que incentive nuevamente a algunos productores a regresar a esta actividad, aunque aclaró que el proceso dependerá de múltiples factores sociales y económicos.

Finalmente, consideró que si bien la tendencia apunta a una reducción sostenida, el sector continúa en transformación y adaptación, con un campo que busca mantenerse activo a través de nuevas modalidades productivas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_28_T091535_435_17eeb9164a
Localizan a senderistas desaparecidos en Cañón de San Lorenzo
EH_UNA_FOTO_2025_11_27_T115334_264_bc82a7f385
Aumenta precio de mandarina por alta demanda en Tamaulipas
c1f55cb8_8d96_44a5_b1ee_20229ecd2870_0d954c139c
Saltillo reduce tiempos viales con nueva adecuación en Fundadores
publicidad

Últimas Noticias

chayanne_cdmx_a5ef05561b
Anuncia Chayanne dos conciertos más en la CDMX en 2026
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_28_T140737_794_938dc8116e
Detectan red de trata de menores en grupo de Facebook
Whats_App_Image_2025_11_27_at_10_25_27_PM_28be301c00
De la Fuente solicita licencia de SRE por motivos de salud
publicidad

Más Vistas

servicio_militar_obligatorio_b6f5a40cd3
Declara Sedena obligatorio el Servicio Militar Nacional
nl_monterrey_7f864db02d
Invierno seco en NL amenaza abasto de agua
angela_desapaecida_guadalupe_174f873ebf_0892e057c3
Localizan en Nuevo Laredo a la menor desaparecida en Guadalupe
publicidad
×