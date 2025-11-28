Disminuye consumo ganado caprino en Coahuila

La producción de cabrito en Saltillo ha registrado una disminución en los últimos años.

Se estima que ha bajado hasta un 30%.

“Definitivamente es buen negocio, pero ha bajado en un 20% o 30% ”, explicó Diego David Fuentes Aguirre, director de Desarrollo Rural del municipio.

“Es algo que ha venido decreciendo por las peculiaridades que requiere la crianza del cabrito. Lo que pasa es que se va migrando a la industria. Se da entonces esta dualidad de ir a las empresas y la crianza, pero de ganado bovino”, expuso.

Mencionó que la crianza requiere atención durante los 365 días del año, lo que complica su continuidad, sobre todo para las nuevas generaciones, que han migrado hacia trabajos en la industria y actividades que permiten mayor flexibilidad económica y de tiempo.

Indicó la crianza de ganado bovino ofrece mayor posibilidad de combinar el trabajo en empresas con la actividad productiva en el campo, lo que ha llevado a una transición hacia este tipo de modelos.

A pesar de la disminución, señaló que el cabrito continúa siendo un producto altamente demandado en la región, considerado un alimento tradicional y bien cotizado, con precios que pueden rondar los mil pesos por pieza, principalmente para venta a grandes compradores.

Fuentes Aguirre reconoció que no se cuenta con una cifra exacta sobre la producción anual de cabritos en Saltillo, aunque subrayó que todavía existe una producción importante y que el mercado tenderá a ajustarse conforme cambien las dinámicas de oferta y demanda.

Añadió que este fenómeno podría derivar en un eventual incremento de precios que incentive nuevamente a algunos productores a regresar a esta actividad, aunque aclaró que el proceso dependerá de múltiples factores sociales y económicos.

Finalmente, consideró que si bien la tendencia apunta a una reducción sostenida, el sector continúa en transformación y adaptación, con un campo que busca mantenerse activo a través de nuevas modalidades productivas.

