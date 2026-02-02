Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
searfvgbewg_46a318caf2
Coahuila

Disminuye atención a embarazos no deseados en adolescentes

El 80% de adolescentes en Coahuila usa anticonceptivos, lo que ha reducido hasta 50% los nacimientos y disminuido los embarazos no deseados

  • 02
  • Febrero
    2026

Al afirmar que en Coahuila un 80% de los adolescentes utiliza un método anticonceptivo para prevenir embarazos no deseados, el jefe del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva de la Secretaría de Salud, Alejandro Garza de León, afirmó que el estado ha visto una disminución de embarazos no deseados en adolescentes, fenómeno que hasta hace algunos años, era muy común en la entidad.

De acuerdo con la última contabilidad que se hizo mediante la encuesta de dinámica demográfica en 2020, los embarazos de adolescentes en Coahuila han disminuido en cerca del 15%.

Agregó que no obstante, de acuerdo con los registros de nacimientos que tiene la Secretaría de Salud, la tasa disminuyó cerca de un 50 por ciento, al pasar de 12 mil nacimientos en 2015, a menos de 7 mil en 2025.

Dijo que Coahuila cuenta con cuatro consultorios en los que se brinda el servicio de interrupción legal del embarazo, en Piedras Negras, Monclova, Torreón y Saltillo, donde se ha observado que más del 95 por ciento de la demanda es de mujeres adultas, en el grupo etario de 25 a 35 años de edad.

“De acuerdo con la demanda del servicio, hemos visto en adolescentes, que para nosotros es de los 10 a los 19 años de edad, una disminución importante en el número de embarazos, y un incremento en el uso de métodos anticonceptivos”.

Garza de León señaló que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es una cobertura del 78% en este grupo de la población (adolescentes), pero Coahuila estápor encima del 80% y con ello se ha disminuido la tasa de nacimientos.

Explicó que Coahuila cuenta con una legislación de avanzada a nivel nacional en el tema de la interrupción legal del embarazo, y requiere que la mujer esté ampliamente enterada antes y durante la toma de la decisión.

Recordó que la ley del estado desde 2016 permite la interrupción del embarazo cuando la mujer ha sido víctima de una violación, sin embargo aclaró que no es un índice alto entre las mujeres que acuden a solicitar estos servicios, por debajo del 5%.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_02c47210c1
Alerta Cofepris por venta de condones falsificados
Whats_App_Image_2025_09_26_at_5_27_38_PM_2_9e35d6d2d7
Celebran jornada “Juventud A Pasos De Gigante” en Saltillo
Reynosa_destaca_en_vasectomias_sin_bisturi_campana_se_mantiene_de_forma_permanente_963588e92f
Destaca Reynonsa en vasectomías sin bisturí; campaña permanente
publicidad

Últimas Noticias

nacional_scjn_ef1d0eee2b
Fijan criterio de registro civil en caso de gestación sustituta
escena_casa_blanca_bad_bunny_d98da4a6f0
Casa Blanca tacha de 'irónicas' críticas de Bad Bunny al ICE
AP_26034836489915_d7c7a554a1
Tomateros logran su primer triunfo en la Serie del Caribe 2026
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
AP_26032707387390_fccafff5b1
Conoce a todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
publicidad
×