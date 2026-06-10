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Coahuila

Eduardo Medrano es acreditado como diputado local electo

Con este documento, la autoridad electoral confirmó el triunfo del candidato postulado por la alianza encabezada por el PRI.

  • 10
  • Junio
    2026

Eduardo Medrano Aguirre recibió la constancia de mayoría que lo acredita oficialmente como diputado local electo por el Distrito 15 de Coahuila, con cabecera en Saltillo, luego de concluir el cómputo y validación de los resultados de la elección celebrada el pasado 7 de junio.

 Con este documento, la autoridad electoral confirmó el triunfo del candidato postulado por la alianza encabezada por el PRI.

Campaña enfocada en seguridad y desarrollo social

A lo largo de la campaña, Medrano Aguirre mantuvo una intensa agenda de trabajo en distintos sectores urbanos y rurales de la demarcación, donde presentó propuestas enfocadas en fortalecer la seguridad, impulsar programas de desarrollo social y mantener una comunicación cercana con la población. Estas acciones le permitieron obtener el respaldo mayoritario de los votantes en las urnas.

Con la entrega de la constancia concluye el proceso electoral en el Distrito 15 y se abre una nueva etapa para el legislador electo, quien se prepara para integrarse a la próxima Legislatura del Congreso del Estado. Desde esa representación, tendrá la responsabilidad de impulsar iniciativas y gestionar acciones en beneficio de los habitantes de esta región de Coahuila.


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