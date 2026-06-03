Educación y salud concentran mayoría de donativos empresariales

La Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC) ha destinado apoyos de entre $100,000 y un millón de pesos a organizaciones civiles que desarrollan proyectos sociales en la entidad, siendo las áreas de educación y salud las que concentran más del 60 por ciento de los recursos otorgados.

Ana Laura Pérez, directora operativa de la fundación, informó que durante la convocatoria realizada en agosto de 2025 fueron respaldadas más de 60 organizaciones, las cuales concluyeron recientemente sus proyectos y presentaron los resultados obtenidos en beneficio de diversos sectores de la población.

Explicó que los apoyos se canalizan a iniciativas relacionadas con educación, salud, desarrollo social, prevención del delito, participación ciudadana y medio ambiente, aunque los proyectos educativos y de atención médica continúan siendo los de mayor demanda.

Entre las acciones respaldadas se encuentran programas para niños con cáncer, personas con discapacidad, mujeres que enfrentan enfermedades crónicas, atención a neurodivergencias, casas hogar y proyectos de educación complementaria desarrollados por organizaciones civiles.

La directora operativa destacó que actualmente la fundación mantiene una tasa de aprobación cercana al 80 por ciento de los proyectos postulados, resultado del acompañamiento técnico que reciben las organizaciones durante el proceso de integración de sus propuestas.

Indicó que el monto promedio de apoyo ronda los $500,000 pesos por organización, aunque existen distintas categorías de financiamiento dependiendo del alcance y las necesidades de cada proyecto.

Como parte de una nueva estrategia, la fundación reunió este jueves a representantes de diversas organizaciones para compartir experiencias, resultados y oportunidades de colaboración, con el objetivo de fortalecer redes de trabajo conjunto entre instituciones sociales de distintas regiones de Coahuila.

La Fundación del Empresariado Coahuilense señaló que este tipo de encuentros permiten identificar áreas de oportunidad y generar alianzas que amplíen el impacto de los proyectos en beneficio de las comunidades.

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