Proponen restringir celulares en planteles educativos de Coahuila

El Congreso exhortó a las secretarías de Salud y Educación a implementar campañas para limitar o incluso prohibir el uso excesivo de celulares en escuelas

El Congreso de Coahuila planteó que las secretarías de Educación y Salud impulsen campañas para limitar o incluso prohibir el uso excesivo de celulares en los planteles educativos, ante las afectaciones que su utilización constante genera en niñas, niños y adolescentes.

Dicha propuesta fue presentada por la diputada Magaly Hernández Aguirre y surge en medio de la creciente preocupación por el impacto que las tecnologías digitales tienen en el rendimiento académico, la salud emocional y la convivencia de los estudiantes.

Preocupa aumento en el uso de dispositivos

Las cifras muestran un crecimiento constante en el acceso a internet y teléfonos inteligentes entre la población infantil y juvenil.

De acuerdo con los datos expuestos en la propuesta, entre 2022 y 2025 el porcentaje de usuarios de internet de entre 6 y 14 años pasó de 78.2 a 85.4 por ciento.

Además, el uso de teléfonos inteligentes entre menores de 6 a 17 años aumentó de 76.4 a 80.3 por ciento entre 2023 y 2024.

Este incremento ha encendido alertas sobre el tiempo que los estudiantes permanecen conectados y las consecuencias que ello puede generar tanto dentro como fuera de las aulas.

Distracción y bajo rendimiento escolar

Uno de los principales argumentos de la iniciativa es que los celulares se han convertido en una fuente constante de distracción durante las clases.

La propuesta señala que docentes de distintas regiones del país han reportado problemas relacionados con la disminución de la atención, somnolencia durante la jornada escolar y dificultades para mantener la concentración en actividades académicas.

A ello se suman preocupaciones expresadas por madres y padres de familia, quienes advierten sobre la dependencia que pueden generar los dispositivos móviles y sus efectos en la convivencia familiar y social de los menores.

Alertan sobre riesgos emocionales y digitales

Además del impacto académico, el planteamiento destaca los riesgos asociados al uso desmedido de plataformas digitales.

Entre ellos se encuentran el ciberacoso, la violencia digital, el aislamiento social, la irritabilidad y la dependencia emocional hacia los dispositivos electrónicos.

También se advierte que el exceso de tiempo frente a las pantallas puede desplazar actividades fundamentales para el desarrollo de los menores, como la lectura, el deporte y el descanso.

DIF Coahuila respalda la reducción de dispositivos

La iniciativa retoma además recomendaciones impulsadas por el DIF Coahuila, organismo que ha señalado la necesidad de reducir la presencia de dispositivos electrónicos en los entornos escolares.

El argumento central es que el uso constante de celulares limita la interacción presencial entre estudiantes y puede afectar hábitos saludables relacionados con el aprendizaje y la recreación.