'El 80% de casos de sarampión son importados', dice Salud estatal

Coahuila registra 45 casos de sarampión en lo que va de 2025, de los cuales casi el 80% provienen de contagios importados desde otras entidades o del extranjero, informó el secretario de Salud estatal, Eliud Aguirre Vázquez.

El brote más grave se concentra en Piedras Negras, donde más de 30 casos están relacionados con personas que llegaron desde zonas con alta incidencia de la enfermedad.

Entre ellos, un grupo de jornaleros procedentes de Chihuahua —estado que enfrenta cerca de 4 mil casos—, uno de los cuales contagió a más de 20 trabajadores.

Otro caso se originó por la visita de un familiar desde Nuevo México, EE.UU., que infectó a siete integrantes de una familia que vive en la ciudad fronteriza de Coahuila.

Aguirre explicó que la Secretaría de Salud ha implementado cercos epidemiológicos para contener la propagación y pidió a empleadores extremar precauciones al contratar personal proveniente de regiones con brotes activos.

En paralelo, confirmó un desabasto nacional de la vacuna BCG, utilizada para prevenir la tuberculosis en recién nacidos, debido a problemas de producción en el laboratorio proveedor.

El faltante podría prolongarse entre tres y cuatro meses y afecta a todas las instituciones, incluidas clínicas privadas.

El funcionario precisó que la aplicación de esta vacuna puede realizarse hasta el primer año de vida sin afectar su efectividad y, cuando hay disponibilidad, se programa para reunir al menos 10 menores por frasco y evitar el desperdicio del biológico.

Pese a este escenario, Aguirre aseguró que no se ha detectado un aumento de otras enfermedades prevenibles por la BCG, aunque la vigilancia epidemiológica continuará reforzada para contener la transmisión del sarampión en la entidad.

