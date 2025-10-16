Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_10_16_T092731_921_e4b38904e2
Coahuila

Emboscada deja a dos militares heridos en Hidalgo

Aunque en primera instancia se informó sobre un enfrentamiento entre autoridades y civiles, esto fue descartado momentos más tarde

  • 16
  • Octubre
    2025

Gran movilización se registró la mañana de este jueves debido a una emboscada que sufrieron militares que patrullaban sobre brechas del municipio de Hidalgo, Coahuila.

Los elementos del Ejército que resultaron heridos de bala fueron trasladados a un hospital de Piedras Negras, según informó en su conferencia matutina el alcalde de este municipio, Jacobo Rodríguez.

Y aunque en un principio se mencionó que se trataba de un enfrentamiento entre estatales y civiles, esto fue descartado.

El alcalde Jacobo Rodríguez dijo que los elementos de la SEDENA resultaron lesionados al ser emboscados mientras realizaban un patrullaje en brechas entre Coahuila y Nuevo León.

Después de la emboscada, los dos militares fueron privados de la libertad por miembros de la delincuencia organizada, pero posteriormente fueron liberados en lo que se conoce como la brecha La Gloria.

Los militares lesionados fueron trasladados a un hospital de Piedras Negras por personal de la misma SEDENA.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_16_at_8_19_23_PM_6f822e5a61
Saltillo alista panteones para festejos del Día de Muertos
Whats_App_Image_2025_10_16_at_1_45_36_PM_0d6dd92cb6
Comedor en templo de Saltillo apoya a personas sin hogar
Captura_de_pantalla_2025_10_16_203251_1a5a9a777b
Rechazan fuerzas de seguridad incursiones de delincuentes
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_16_at_2_29_48_PM_06f041a802
Tamaulipas inicia campaña invernal de vacunación gratuita
Whats_App_Image_2025_10_16_at_8_19_23_PM_6f822e5a61
Saltillo alista panteones para festejos del Día de Muertos
nl_chocones_d6e8970c40
Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia
publicidad

Más Vistas

nl_huajuco_portada_6f9a056fd5
Convierten al Cañón del Huajuco en una 'resbaladilla de agua'
ley_aduana_senado_e537d168c9
Avala Senado Ley Aduanera; entrará en vigor el 1 de enero de 2026
Whats_App_Image_2025_10_14_at_7_32_36_PM_65b859662e
Anuncia NL que vienen ‘malls’ de más de $3,000 mdd
publicidad
×