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Tamaulipas

Investigan a funcionarios por ataque mortal a Guardia Estatal

Fiscalía de Tamaulipas indaga posible participación de servidores públicos en emboscada en Reynosa donde murieron dos agentes y otro permanece grave

  • 11
  • Mayo
    2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado investiga a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública tras la muerte de dos elementos de la Guardia Estatal en Reynosa durante un recorrido de vigilancia, confirmó el titular de la Fiscalía, Jesús Eduardo Govea Orozco. Señaló que se trata de una de las principales líneas de investigación que se están agotando.

El hecho ocurrió el pasado 5 de mayo a la altura de la colonia Valle Soleado, sobre la carretera Reynosa-San Fernando, cuando efectivos asignados a labores de vigilancia carretera solicitaron apoyo luego de que civiles les dispararan desde un vehículo blanco.

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Los disparos alcanzaron a tres policías que fueron trasladados de urgencia a un hospital. Vicente R. y Marco Tulio P., este último encargado de la Estación Segura Reynosa Sur, fallecieron, mientras que José Antonio L. continúa hospitalizado y su estado de salud es reportado como grave.

Govea Orozco precisó que por el momento no hay servidores públicos detenidos por este caso, pero reiteró que la posible participación de funcionarios es una de las líneas que investiga la Fiscalía.

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