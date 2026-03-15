Emboscada a fuerzas de seguridad deja 20 muertos en Nigeria

Un grupo de hombres armados emboscó y asesinó a personal de seguridad que realizaba labores de patrullaje en comunidades del estado de Plateau, en Nigeria, informó el gobierno estatal.

Aunque las autoridades no han precisado de forma oficial el número total de víctimas, un organismo local aseguró que el ataque dejó al menos 20 elementos de seguridad muertos, entre ellos militares y agentes de seguridad comunitaria.

Ataque ocurrió durante patrullaje en comunidades de Plateau

La emboscada se registró el viernes en las cercanías de las comunidades de Wanka, Kyaram y Gyambau, ubicadas en el área de Kanam, dentro del estado de Plateau.

De acuerdo con la Asociación de Desarrollo de Kanam (KADA), entre las víctimas se encuentran dos oficiales militares de alto rango y al menos ocho miembros de grupos de seguridad locales que participaban en las labores de vigilancia.

Hasta el momento ningún grupo armado ha reclamado la autoría del ataque.

Gobierno condena el ataque

Las autoridades estatales condenaron el hecho y señalaron que las fuerzas de seguridad han comenzado a implementar medidas para reforzar la vigilancia y aumentar la presencia militar en las comunidades consideradas vulnerables.

El objetivo de estas acciones es prevenir nuevos ataques y brindar mayor protección a los habitantes de la región.

En un comunicado emitido el sábado, KADA señaló que varias comunidades del área han sido víctimas de violencia constante durante los últimos años.

“Durante más de tres o cuatro años, estas comunidades han sufrido ataques repetidos, robo de ganado, secuestros y destrucción de propiedades por parte de bandidos armados que parecen operar con una libertad alarmante”, indicó la organización.

Crisis de seguridad en el norte de Nigeria

Nigeria enfrenta desde hace años una grave crisis de seguridad, especialmente en la región norte del país, donde operan distintos grupos armados.

Entre las organizaciones extremistas más conocidas se encuentran Boko Haram y una facción vinculada al grupo Estado Islámico, conocida como Provincia de África Occidental del Estado Islámico.

También se ha reportado la presencia de Lakurawa, otro grupo relacionado con el Estado Islámico, además de bandas criminales dedicadas a secuestros para exigir rescates y actividades de minería ilegal.

Violencia se ha extendido a otros grupos armados

La situación de seguridad se ha complicado aún más con la aparición de milicias provenientes de la región del Sahel, entre ellas el grupo Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, que el año pasado se atribuyó su primer ataque dentro del territorio nigeriano.

De acuerdo con datos de Naciones Unidas, miles de personas han perdido la vida en Nigeria como consecuencia de la violencia generada por estos grupos armados.

Analistas y organizaciones internacionales han señalado que el gobierno enfrenta fuertes desafíos para garantizar la seguridad de la población ante el aumento de la actividad de estas organizaciones.

En el marco de esta crisis, Estados Unidos ha desplegado personal militar en Nigeria para brindar asesoría y apoyo a las fuerzas armadas del país en sus esfuerzos por combatir la inseguridad y fortalecer sus capacidades operativas.

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