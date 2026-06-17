Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
apoyos_ramos_arizpe_9afc30c55a
Coahuila

Entregan apoyo alimentario a 220 adultos mayores de Ramos Arizpe

Autoridades señalaron que este apoyo reconoce su aporte histórico al desarrollo industrial y económico de la región, mejora su nutrición y alivia su economía

  • 17
  • Junio
    2026

Con el objetivo de fortalecer la alimentación y apoyar la economía de las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, los gobiernos estatal y municipal realizaron la entrega de 220 canastas alimentarias a beneficiarios de Ramos Arizpe. 

La entrega fue encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino y la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, como parte del Programa de Atención Alimentaria que se desarrolla en coordinación con el Gobierno de Coahuila y el DIF Estatal. 

Durante el evento, el alcalde destacó que este tipo de apoyos representan un reconocimiento a las personas que durante décadas contribuyeron al desarrollo de Ramos Arizpe y del estado. 

apoyos.jpeg

“Este apoyo va mucho más allá de una canasta alimentaria. Es una forma de decirles gracias. Gracias porque ustedes trabajaron toda una vida para sacar adelante a sus familias y porque fueron parte de la generación que sentó las bases del Ramos Arizpe que hoy es ejemplo nacional de inversión, industria y crecimiento”, expresó. Gutiérrez Merino

Señaló que los adultos mayores continúan siendo ejemplo de esfuerzo, disciplina y valores para las nuevas generaciones, por lo que refrendó el compromiso de su administración de mantener programas dirigidos a mejorar su calidad de vida. 

Por su parte, Escalante Contreras, afirmó que cada apoyo entregado busca retribuir parte del esfuerzo realizado por quienes dedicaron su vida al trabajo, a sus familias y a la construcción de la comunidad. 

En representación de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, el coordinador de la Región Sureste y Gestión Social del organismo, José Manuel Rodríguez Romero, destacó que la coordinación entre el Gobierno del Estado y el Municipio permite que los apoyos lleguen de manera directa a quienes más los necesitan. 

El Programa de Atención Alimentaria contempla cuatro entregas al año y beneficia en Ramos Arizpe a un padrón de 220 adultos mayores en condición de vulnerabilidad, contribuyendo a mejorar su nutrición y a reducir el impacto económico que representa la compra de productos de la canasta básica para sus familias.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

f08d3ef1_ce03_451e_8211_87777a4da748_04acc93052
Aceleran limpieza de drenajes tras lluvias en Ramos Arizpe
78ded970_85de_46f0_89ba_f792795ce6c2_a0ed7f0ecb
Refuerzan a Servicios Primarios de Arteaga con nuevo equipo
IMG_4426_26a4f80058
Posponen Ramos Wine Fest por pronóstico de lluvias
publicidad

Últimas Noticias

llaman_denunciar_casos_de_abuso_infantil_d8f060e9b9
Llaman a denunciar casos de abuso infantil, pero no en redes
f08d3ef1_ce03_451e_8211_87777a4da748_04acc93052
Aceleran limpieza de drenajes tras lluvias en Ramos Arizpe
tarjetas_reynosa_260b236737
Continúa entrega de becas para estudiantes de arte y deporte
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_20_at_12_48_31_AM_9e85c66173
Advierten riesgo para El Cuchillo pese a buen nivel de presas
nl_inundaciones_e43d127aef
¡Mucha agua en NL! Lluvias ya superan el promedio histórico
Whats_App_Image_2026_06_16_at_4_00_48_PM_08f3816b12
Se perfilan lluvias para el partido 1,000 del Mundial este sábado
publicidad
×