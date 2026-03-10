Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
entregan_aulas_equipamiento_tecnologico_ramos_arizpe_e55f63a932
Coahuila

Entregan equipamiento tecnológico a primaria en Ramos Arizpe

Se explicó que invertir en infraestructura permite brindar mejores oportunidades a nuevas generaciones y contribuir al desarrollo académico de los estudiantes

  • 10
  • Marzo
    2026

Una primaria de nueva creación en la colonia Real del Valle recibió equipamiento tecnológico y nuevas aulas didácticas como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura educativa en Ramos Arizpe.

Durante el evento, autoridades municipales y estatales entregaron un proyector y tres pantallas inteligentes de 65 pulgadas, además de dos aulas construidas por el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa para mejorar las condiciones de enseñanza en el plantel.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, señaló que estas acciones forman parte del trabajo coordinado con el gobierno estatal que encabeza Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la educación en el municipio.

entregan-aulas-equipamiento-tecnologico-ramos-arizpe.jpg

Explicó que invertir en infraestructura y equipamiento escolar permite brindar mejores oportunidades a las nuevas generaciones y contribuir al desarrollo académico de los estudiantes.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social municipal, José Humberto García Zertuche, detalló que el programa “En Tu Escuela Tú Eliges” destina 50 mil pesos por plantel o turno, recursos que las propias escuelas utilizan para atender sus necesidades prioritarias.

entregan-aulas-equipamiento-tecnologico-ramos-arizpe.jpg

Indicó que con esta entrega suman 48 apoyos otorgados a escuelas durante la actual administración, con el objetivo de mejorar el equipamiento y las condiciones de aprendizaje en distintos planteles del municipio.

En el evento también participaron la regidora presidenta de la Comisión de Educación, Lizbeth Ogazón Nava; el coordinador regional de Mejora Coahuila, Everardo Durán Flores; la directora de Educación municipal, Mónica Merino Sánchez; y el director del plantel, Domingo Julián Nolasco Rodríguez. 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

62a3dab0_9cab_4406_8aff_c54c139701a2_b606edc99a
Impulsan bienestar femenino con Feria en Saltillo
IMG_0778_49e46a4462
Continúan trabajos de recarpeteo en Saltillo con nueva maquinaria
959d8c25_5eac_4847_b8d4_5d9138680cc6_47c34050f4
Solicitan vecinos mantenimiento a juegos infantiles de la Alameda
publicidad

Últimas Noticias

Sheinbaum_Petro_c30cb0d393
Claudia Sheinbaum conversa por teléfono con Gustavo Petro
7dd97c258d9ac1e45512209ddbac3112b4ee9ba1w_bc44502bd6
Preparan 'Plan B' para aprobar la Reforma Electoral
EH_UNA_FOTO_0e1cee667b
Licencia de Sergio Mayer desata proceso interno en Morena
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×