Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_25_at_5_27_23_PM_9d81e1251f
Coahuila

Entregan tractor para impulsar campo en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino entregó el apoyo, el cual beneficiará a 23 productores y busca fortalecer la productividad rural

  • 25
  • Marzo
    2026

Habitantes del ejido San Juan de Sauceda, en Ramos Arizpe, recibieron un tractor y equipo agrícola como parte de un programa municipal enfocado en fortalecer la producción rural y mejorar las condiciones económicas de las comunidades.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que este apoyo forma parte de una estrategia dirigida al campo, en coordinación con el Gobierno del Estado, para impulsar la productividad y la autosuficiencia alimentaria.

WhatsApp Image 2026-03-25 at 5.27.23 PM.jpeg

Detalló que la inversión total fue de 350 mil pesos, bajo un esquema de corresponsabilidad en el que los productores aportaron 100 mil pesos, mientras que el municipio destinó 250 mil pesos para la adquisición del tractor y un arado de tres discos.

El equipo beneficiará directamente a 23 habitantes de la comunidad, al facilitar las labores agrícolas y mejorar el rendimiento de sus tierras.

Además de este apoyo, el municipio ha implementado otras acciones en la zona rural, como la entrega de semillas de sorgo y avena, así como la preparación de tierras agrícolas.

WhatsApp Image 2026-03-25 at 5.27.23 PM (1).jpeg

También se impulsa el programa de aves de traspatio, mediante el cual se han entregado cerca de 6 mil pollitas ponedoras en lo que va del año, con el objetivo de fortalecer la economía familiar y la producción de alimentos en comunidades ejidales.

Las autoridades señalaron que este tipo de apoyos buscan mejorar las condiciones de vida en el campo y generar mayores oportunidades para las familias rurales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_25_at_5_49_09_PM_84cbf1eade
Piden alcaldes resolver el presupuesto para atender problemáticas
fydj_c9bdcac8a0
Tamaulipas afirma no tener información sobre riesgo en ejido
Whats_App_Image_2026_02_24_at_8_42_38_PM_3e241370dd
Monterrey acerca 'Barrio de mi Corazón' a colonia Martínez
publicidad

Últimas Noticias

jefe_hezbola_denuncia_planes_gran_israel_9cfeb4760c
Jefe de Hezbolá denuncia planes para crear un 'Gran Israel'
milei_cjng_5e38559f74
Designa Argentina al CJNG como organización terrorista
francia_india_ormuz_567b65cb49
Francia e India pactan proteger el estrecho de Ormuz ante bloqueo
publicidad

Más Vistas

Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
nl_uber_aeropuerto_de40106174
Hostiga Guardia Nacional a taxis de plataforma en el Aeropuerto
EH_DOS_FOTOS_63_5f890f4e63
Denuncia mujer estafa al vender reloj de lujo en San Pedro
publicidad
×