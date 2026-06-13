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Coahuila

Entregan obra de pavimentación en colonia Mirasierra de Saltillo

Estas acciones forman parte del esfuerzo conjunto entre el gobierno municipal y estatal para fortalecer la movilidad y elevar la calidad de vida

  • 13
  • Junio
    2026

El alcalde Javier Díaz González encabezó la entrega de la segunda etapa de pavimentación de la calle Cotorro, en el fraccionamiento Nuevo Mirasierra, obra que forma parte de las acciones destinadas a mejorar la infraestructura urbana y atender las necesidades planteadas por habitantes de este sector de Saltillo.

Durante el evento, el edil destacó que los trabajos se realizaron con recursos superiores a los 2.1 millones de pesos y permitirán una circulación más segura y eficiente para quienes transitan diariamente por la zona.

Señaló además que estas acciones forman parte del esfuerzo conjunto entre el gobierno municipal y estatal para fortalecer la movilidad y elevar la calidad de vida en las colonias de la ciudad.

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Javier Díaz adelantó que el proyecto continuará con una tercera etapa, la cual contempla la construcción de un drenaje pluvial con una inversión superior a los 23 millones de pesos. Esta obra buscará reducir problemas de acumulación de agua y mejorar el manejo de escurrimientos en el norte y nororiente de Saltillo. 

Vecinos del sector reconocieron los beneficios de la pavimentación y agradecieron que se dé seguimiento a las solicitudes planteadas por la comunidad.


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