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Nuevo León

Entregan apoyos de movilidad a adultos mayores en García

El programa Movilidad Digna suma 215 apoyos funcionales para mejorar la calidad de vida de adultos mayores y personas vulnerables

  • 19
  • Marzo
    2026

El municipio de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra, reafirmó su compromiso con la inclusión social mediante la entrega de 55 aparatos de movilidad a adultos mayores y personas en situación vulnerable.

El evento fue encabezado por la presidenta del DIF Municipal, Ana Paula Ríos Garza, quien otorgó sillas de ruedas, andadores y bastones a beneficiarios que previamente fueron valorados por especialistas de la institución para garantizar que el apoyo fuera el adecuado para sus necesidades físicas.

Durante la ceremonia, Ríos Garza destacó que estas acciones no son solo entregas de equipo técnico, sino herramientas fundamentales para que los ciudadanos recuperen su independencia y dignidad en la vida diaria.

Cada uno de estos apoyos representa una oportunidad para mejorar su calidad de vida” expresó la funcionaria, subrayando que el objetivo principal es brindar seguridad y tranquilidad tanto a los beneficiarios como a sus familias, fomentando un entorno de acompañamiento cercano por parte de la administración actual.

Con esta jornada, informaron que el programa "Movilidad Digna" alcanza un total de 215 apoyos funcionales entregados en lo que va de la gestión de Guerra.

De acuerdo con las autoridades, esta iniciativa busca eliminar las barreras de movilidad para las personas con limitaciones temporales o permanentes, asegurando que el bienestar y el desarrollo integral lleguen a todos los sectores de García, especialmente a aquellos que se encuentran en contextos de mayor necesidad.


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