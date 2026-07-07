Entregan nueva etapa de pavimentación en Saltillo

El municipio concluyó la segunda fase de la calle San Alberto, en la colonia Nueva Esperanza, con una inversión cercana a los 2 millones de pesos

Habitantes de la colonia Nueva Esperanza recibieron este martes la segunda etapa de la pavimentación de la calle San Alberto, obra entregada por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, como parte del programa de mejoramiento de infraestructura vial.

Los trabajos representaron una inversión cercana a los 2 millones de pesos y buscan brindar una vialidad más segura y duradera para las familias del sector.

Durante el acto, el edil recordó que el primer tramo de esta calle fue rehabilitado el año pasado y que con la conclusión de la segunda fase queda prácticamente completada una obra que por años fue solicitada por los vecinos.

Asimismo, destacó que su administración continuará impulsando proyectos de infraestructura en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para atender las necesidades de distintos sectores de la ciudad.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, detalló que la intervención comprendió 145 metros lineales de pavimento de concreto hidráulico, equivalentes a 935 metros cuadrados.

En representación de los beneficiarios, Brenda Rosalía Zamora Valdés agradeció la realización de la obra, al señalar que facilitará el traslado diario de estudiantes, trabajadores y familias que utilizan esta vialidad como uno de los principales accesos de la colonia.