Espera Coahuila luz verde para exportar 20,000 reses a EUA

La Unión Ganadera Regional explicó que el protocolo sanitario vigente establece que el ganado no puede permanecer más de 24 horas en los corrales cuarentenarios

Coahuila se mantiene a la espera de que Estados Unidos autorice la reapertura del cruce ganadero por Ciudad Acuña, lo que permitiría reactivar las exportaciones de alrededor de 20,000 cabezas de ganado que actualmente permanecen listas para su envío, informó Homero Amezcua Villarreal, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Coahuila- 28 de julio

El dirigente señaló que la estación cuarentenaria ubicada en Ciudad Acuña ya se encuentra preparada para reiniciar operaciones de manera inmediata, por lo que únicamente falta el visto bueno de las autoridades estadounidenses para retomar el flujo de exportaciones hacia ese país.

Explicó que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estableció que la reapertura del ingreso de ganado mexicano comenzará en agosto por la frontera de Sonora. Una vez transcurridos 30 días sin incidencias sanitarias, el programa se ampliará a Chihuahua y posteriormente a Coahuila.

Amezcua Villarreal indicó que las expectativas para los próximos meses son favorables, ya que entre septiembre y octubre iniciará la temporada de destete, periodo en el que se estima disponer de otros 30,000 becerros para exportación, incrementando así el volumen de animales destinados al mercado estadounidense.

Precisó que, una vez reabierta la estación cuarentenaria de Ciudad Acuña, ésta también recibirá ganado procedente de Durango y Tamaulipas, debido a que ambas entidades carecen de instalaciones certificadas para cumplir con el proceso de inspección sanitaria previo a la exportación.

El presidente de la Unión Ganadera Regional descartó que enviar el ganado por Sonora o Chihuahua sea una opción viable para los productores coahuilenses. Explicó que trasladarlo hasta Sonora elevaría considerablemente los costos de operación, mientras que en Chihuahua existe un importante rezago de animales pendientes de exportación, lo que dará prioridad a los ganaderos de esa entidad.

Agregó que el protocolo sanitario vigente establece que el ganado no puede permanecer más de 24 horas en los corrales de las estaciones cuarentenarias, situación que dificulta esperar espacios disponibles en otras fronteras y hace indispensable que el cruce por Ciudad Acuña vuelva a operar lo antes posible.

Finalmente, confió en que el proceso de reapertura avance conforme al calendario previsto por las autoridades estadounidenses, ya que ello permitirá reactivar las exportaciones, dar salida al ganado acumulado y brindar certidumbre a los productores de Coahuila y de otras entidades del norte del país que dependen de esta infraestructura para comercializar sus animales en el mercado de Estados Unidos.