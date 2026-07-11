Inicia Escobedo reparación de socavón en avenida Agualeguas

El Gobierno de Escobedo informó que mantendrá un puntual seguimiento del caso y se espera que en las próximas horas se repare la fuga que creó el socavón

Una aparente fuga subterránea provocó el reblandecimiento y posterior colapso del pavimento en una transitada vía de este municipio, dando origen a un socavón que ha generado la movilización inmediata de las autoridades locales.

El incidente se registró en el carril central de la intersección de la avenida Agualeguas y Santa Lucía, en la colonia Santa Martha. Ante el riesgo inminente que representa el desperfecto para los automovilistas, se determinó cerrar parcialmente la circulación en dicho tramo.

José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, acudió personalmente al lugar de los hechos para evaluar la magnitud de la situación.

Tras la inspección, el funcionario notificó de inmediato a la paraestatal Agua y Drenaje con el fin de que el problema sea atendido a la brevedad.

El Gobierno de Escobedo informó que mantendrá un puntual seguimiento del caso y se espera que en las próximas horas las cuadrillas de Agua y Drenaje arriben al sitio para iniciar los trabajos de reparación.

Mientras el personal estatal se hace cargo de la situación, trabajadores de la Secretaría de Servicios Públicos de Escobedo se dieron a la tarea de abanderar el sitio. De forma preventiva, se colocaron señalamientos y cordones de precaución, al tiempo que oficiales de Vialidad desvían el tráfico vehicular y resguardan la zona para evitar incidentes.