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Coahuila

Espera PRI jornada electoral ejemplar y ordenada

El dirigente del partido convocó a la militancia a mantenerse unida y trabajar hasta el final de la jornada, además de convocar el voto de la ciudadanía

  • 07
  • Junio
    2026

A través de Carlos Robles Loustaunau, presidente del Comité Directivo Estatal, el PRI llamó a su militancia y a la población en general a contribuir a que la jornada de este domingo sea una “fiesta democrática”.

Durante una reunión de trabajo celebrada en la sede estatal del partido en Saltillo, junto con los secretarios de las diversas áreas, y con la participación desde Torreón del secretario de Operación PolíticaDiego Rodríguez Canales, Robles Loustaunau hizo un llamado a redoblar esfuerzos para garantizar una jornada ordenada y con amplia participación ciudadana.

El dirigente destacó que este domingo representa un momento decisivo para el partido y para el estado.

“Llegó el momento para el que nos preparamos durante meses. Hoy defendemos nuestros resultados, nuestro proyecto y el futuro de las familias coahuilenses. No hay espacio para la improvisación; es momento de actuar con disciplina, carácter y compromiso”.

Insta a mantener la coordinación y vigilancia durante elecciones

El dirigente priista también hizo un llamado a mantener la coordinación y la vigilancia hasta el cierre de las casillas.

“Que nadie afloje el paso ni baje la guardia. Las próximas horas exigen concentración total, comunicación permanente y ejecución eficaz. Las grandes victorias se construyen hasta el último minuto”.

Agregó que el PRI llega a esta elección respaldado por una estructura sólida y por los resultados obtenidos en Coahuila, por lo que confió en que la ciudadanía refrendará su apoyo en las urnas.

Finalmente, convocó a la militancia a mantenerse unida y trabajar hasta el final de la jornada.

“Vamos a volver a demostrarle a México que aquí hay liderazgo, aquí hay rumbo y aquí hay un partido que sabe ganar porque sabe trabajar. ¡Vamos con todo, vamos unidos y vamos por el carro completo!”


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