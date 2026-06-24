Suiza aseguró el liderato del Grupo B del Mundial FIFA™ 2026 tras vencer 2-1 a Canadá en la última jornada de la fase de grupos

Inicio / Deportes / Suiza avanza como líder a 16vos; Canadá espera rival del Grupo A

La selección de Suiza confirmó su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como líder del Grupo B luego de derrotar 2-1 a Canadá en el cierre de la fase de grupos.

Con este resultado, el conjunto helvético llegó a siete puntos y aseguró la cima del sector, mientras que Canadá avanzó en la segunda posición con cuatro unidades.

Tras un primer tiempo sin emociones en el marcador, Vargas puso adelante a Suiza en el arranque de la segunda mitad. Manzambi, que repitió como titular tras haber entrado desde el banquillo y firmado dos goles en el 4-1 frente a Bosnia-Herzegovina el jueves, estableció el 2-0 a los 57 minutos.

El descuento llegó a los 76 por parte de Canadá: David entró al campo, y apenas un minuto después, en su primer toque, definió de volea para anotar.

Canadá espera rival para la siguiente ronda

Pese a la derrota ante Suiza, Canadá logró sellar su boleto a la fase de eliminación directa como segundo lugar del grupo.

Ahora, la selección norteamericana deberá esperar la definición del Grupo A para conocer a su rival en los dieciseisavos de final.

El equipo canadiense enfrentará al segundo lugar de ese sector, una posición que todavía disputan Corea del Sur, República Checa y Sudáfrica.

El encuentro está programado para el próximo 28 de junio en Los Ángeles, donde Canadá buscará mantenerse con vida en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El camino de Suiza ya está definido

Como líder del Grupo B, Suiza evitó enfrentar a uno de los equipos mejor posicionados de la fase de grupos y ya conoce parte de su ruta en el torneo.

El combinado europeo disputará los dieciseisavos de final el 3 de julio en Vancouver ante uno de los mejores terceros clasificados.

De acuerdo con las combinaciones establecidas por el torneo, su rival podría provenir de los grupos E, F, G, I o J.