Exhortan a instalar espacios de lactancia en centros laborales

La diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo exhortó a la Secretaría de Salud (SSA) y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno federal a que, en coordinación con sus homólogas en Coahuila, refuercen acciones de promoción, supervisión y apoyo a la instalación de espacios dignos de lactancia en centros de trabajo públicos y privados.

De acuerdo con la diputada, especialistas en salud aseguran que mujeres que amamantan tienen menor riesgo de desarrollar cáncer de mama, ya que este proceso contribuye a regular las hormonas que pueden influir en la aparición de tumores; sin embargo, para que la lactancia pueda ejercerse libremente, es indispensable contar con condiciones adecuadas en los centros de trabajo, que faciliten y respeten este derecho.

La instalación de espacios dignos y seguros de lactancia en centros de trabajo no solo representa un acto de justicia y respeto hacia las mujeres, sino también una medida de salud pública que contribuye al bienestar de madres e hijas e hijos.

La legisladora indico que para ello, se requiere que las autoridades competentes no solo impulsen la instalación de zonas de lactancia; sino que también supervisen su funcionamiento, ubicación, higiene y facilidad de acceso; de modo que las mujeres trabajadoras puedan ejercer plenamente su derecho, sin obstáculos logísticos, puntualizó la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo.

