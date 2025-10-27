Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_96_9cc7048bc7
Coahuila

Exhortan a instalar espacios de lactancia en centros laborales

El instalar estas áreas para las madres trabajadoras representa una medida de salud pública que contribuye al bienestar de la familia

  • 27
  • Octubre
    2025

La diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo exhortó a la Secretaría de Salud (SSA) y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del gobierno federal a que, en coordinación con sus homólogas en Coahuila, refuercen acciones de promoción, supervisión y apoyo a la instalación de espacios dignos de lactancia en centros de trabajo públicos y privados.

De acuerdo con la diputada, especialistas en salud aseguran que mujeres que amamantan tienen menor riesgo de desarrollar cáncer de mama, ya que este proceso contribuye a regular las hormonas que pueden influir en la aparición de tumores; sin embargo, para que la lactancia pueda ejercerse libremente, es indispensable contar con condiciones adecuadas en los centros de trabajo, que faciliten y respeten este derecho.

La instalación de espacios dignos y seguros de lactancia en centros de trabajo no solo representa un acto de justicia y respeto hacia las mujeres, sino también una medida de salud pública que contribuye al bienestar de madres e hijas e hijos.  

La legisladora indico que para ello, se requiere que las autoridades competentes no solo impulsen la instalación de zonas de lactancia; sino que también supervisen su funcionamiento, ubicación, higiene y facilidad de acceso; de modo que las mujeres trabajadoras puedan ejercer plenamente su derecho, sin obstáculos logísticos, puntualizó la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

06ee647d_44f8_4dbc_a093_4029dbcfc075_03508ccd79
CTM llama a unidad sindical y colaboración frente al T-MEC
sat_sheinbaum_6257e937df
Paro nacional en el SAT no afectará gravemente: Sheinbaum
EH_FOTO_VERTICAL_21c57030eb
Interviene UAdeC ante conflicto en el Hospital Universitario
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_28_T135950_436_4989efeb2f
¡Llega el frío a NL! Bajará temperatura a partir de este martes
G4_Xl7_Ao_Wc_AA_Btcp_5dd114ea2d
Refuerzan seguridad en Michoacán tras extorsión a productores
trhb_eb8625189b
Nuevo León refuerza transparencia y combate a la corrupción
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
acb347a6_6408_470b_a939_6c7ea27a7637_261d49a179
Bailan 500 mujeres en Apodaca por lucha contra el cáncer de mama
publicidad
×