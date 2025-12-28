Podcast
Nuevo León

Exhortan a evitar pirotecnia en Año Nuevo por calidad del aire

Tras registrar buena calidad del aire en Navidad, Medio Ambiente pidió evitar pirotecnia en Año Nuevo para prevenir contaminación y proteger la salud pública

  • 28
  • Diciembre
    2025

Luego del balance positivo en la calidad del aire registrado los días 24 y 25 de diciembre, la Secretaría de Medio Ambiente emitió un exhorto urgente a la población para evitar el uso de pirotecnia durante las celebraciones de Año Nuevo y así mantener bajos los índices de contaminación.

Balance favorable en Navidad

Gracias a la respuesta ciudadana, el periodo navideño se mantuvo libre de contingencias ambientales, lo que permitió a las familias disfrutar de un entorno más saludable.

Las autoridades destacaron que la disminución en el uso de pirotecnia y fogatas fue clave para lograr estas condiciones.

vista_pirotecnia-1-1200x900-1.jpg

No obstante, señalaron que la celebración de Año Nuevo representa el mayor reto para la salud pública, debido a la alta concentración de partículas contaminantes que se generan con la quema de pólvora, afectando principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Llamado a la responsabilidad ciudadana

Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente en el estado, subrayó que la participación ciudadana fue determinante para lograr una buena calidad del aire durante la Navidad.

IMG_5889.jpeg

“Surtieron efecto los llamados que hicimos previamente; los días 24 y 25 tuvimos muy buenas condiciones de calidad del aire. Es una prueba de que sí podemos celebrar sin afectar nuestro entorno. Ahora, el reto es repetir este comportamiento en Año Nuevo”, afirmó.

La dependencia reiteró el llamado a mantener cero pirotecnia, evitar fogatas y seguir reportando al 070 cualquier actividad que afecte el medio ambiente.

GettyImages-696063892.jpg

Además, exhortó a proteger a mascotas y a personas con autismo, quienes pueden sufrir estrés severo y riesgos a la salud por el estruendo de los cohetes.


