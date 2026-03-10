Podcast
Coahuila

Exhortan a revisar plataforma de REVOES antes de inscribirse

Se reiteró que la consulta del registro oficial es una herramienta clave para que padres de familia y estudiantes tomen decisiones informadas

Autoridades educativas de Coahuila exhortaron a padres de familia y estudiantes a consultar la  oficial de Registros de Validez Oficial de Estudios (REVOE) antes de realizar un proceso de inscripción en instituciones privadas, con el fin de verificar que los programas académicos cuenten con reconocimiento oficial.

La subsecretaria de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación de Coahuila, María del Carmen Ruiz Esparza, señaló que el sistema digital permite a cualquier ciudadano confirmar si una escuela tiene o no validez oficial de estudios otorgada por autoridades estatales o federales.

Explicó que esta herramienta busca brindar certeza a quienes planean invertir recursos en programas educativos privados, especialmente en niveles de licenciatura, maestría o posgrado, para evitar que se inscriban en instituciones que no puedan emitir documentos oficiales.

d7d587ef-7166-4e57-b9ec-423cf172e31d.jpeg

Ruiz Esparza indicó que, de manera paralela, la Secretaría de Educación mantiene revisiones permanentes de los REVOE en instituciones privadas de todo el estado, con el objetivo de verificar que cumplan con los requisitos académicos, administrativos y de infraestructura que establece la normativa educativa.

Detalló que durante estas inspecciones se revisa que los planteles cuenten con planes de estudio autorizados, personal docente acorde a los programas, aulas adecuadas y cumplimiento de requisitos como Protección Civil y uso de suelo.

Las revisiones se realizan de forma continua en las diferentes regiones de Coahuila, incluyendo la zona norte, centro y Laguna, como parte de los procesos de supervisión del área de Planeación Educativa.

Finalmente, la funcionaria reiteró que la consulta del registro oficial es una herramienta clave para que padres de familia y estudiantes tomen decisiones informadas antes de inscribirse en escuelas particulares, garantizando que los estudios cursados tengan reconocimiento oficial. 

acee7fa1-6778-49ef-9960-bd3f39992d70.jpeg


