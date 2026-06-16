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Coahuila

Expone caída de adulto mayor importancia del equipo de seguridad

El accidente le provocó lesiones de consideración, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja.

  • 16
  • Junio
    2026

Un hombre de 75 años resultó gravemente lesionado tras caer de un andamio mientras realizaba reparaciones en una vivienda ubicada sobre la calle Alessio Robles, en el centro de Saltillo. El accidente ocurrió cuando intentaba solucionar una filtración de agua ocasionada por las recientes lluvias, labor que realizaba a varios metros de altura.

De acuerdo con testigos, Juan de Dios perdió el equilibrio y se precipitó al suelo desde una estructura de aproximadamente tres metros. 

La caída le provocó lesiones de consideración, por lo que fue necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la clínica del ISSSTE para recibir atención especializada.

El percance también pone de manifiesto la importancia de utilizar equipo de protección adecuado al realizar trabajos en altura, como arneses de seguridad y líneas de vida, herramientas diseñadas para prevenir caídas y reducir el riesgo de lesiones severas.

Especialistas señalan que, particularmente en personas adultas mayores, un impacto desde incluso menos de cinco metros puede derivar en fracturas, traumatismos y otras consecuencias de gravedad, por lo que extremar precauciones resulta fundamental en cualquier labor de mantenimiento.


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