Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_4648_636722b15d
Coahuila

UAdeC expone condiciones de seguridad para explotar gas shale

Un investigador explicó las condiciones actuales de seguridad en la explotación de este gas, particularmente en la cuenca compartida entre Coahuila y Texas

  • 15
  • Abril
    2026

Un investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila participó este miércoles en la conferencia matutina del gobierno federal para explicar las condiciones actuales de seguridad en la explotación de gas shale, particularmente en la cuenca compartida entre Coahuila y Texas.

Se trata de Luis Fernando Camacho Ortegon, director del Centro de Investigación en Geociencias Aplicadas, quien detalló que los avances tecnológicos han permitido que el fracturamiento hidráulico alcance niveles de seguridad significativamente más altos que en sus primeras etapas.

El especialista explicó que, con base en estudios realizados durante más de dos décadas en colaboración con instituciones de México y Estados Unidos, la explotación de hidrocarburos no convencionales ha evolucionado hacia procesos más controlados y precisos.

Destacó que en la cuenca Eagle Ford, ubicada en el sur de Texas —y que comparte características geológicas con el norte de Coahuila— no se han registrado incidentes graves de contaminación de acuíferos ni accidentes relevantes en años recientes.

Indicó que esto se debe, en parte, a que las operaciones se realizan a profundidades superiores a los 2,500 metros, lo que evita afectaciones a los mantos acuíferos superficiales, además del uso de agua no potable proveniente de acuíferos salinos.

Añadió que actualmente se emplean sistemas tecnológicos avanzados, incluso robotizados, que permiten monitorear en tiempo real el comportamiento de las fracturas durante el proceso de extracción, evitando daños al yacimiento y reduciendo riesgos ambientales.

El académico subrayó que, bajo estas condiciones, el fracking ha alcanzado un nivel de estabilidad que permite considerarlo una actividad segura, siempre y cuando se aplique con tecnología actual y bajo estrictos controles.

La participación del especialista se da en un contexto donde el gobierno federal y estados como Coahuila analizan la viabilidad de reactivar la explotación de gas shale como alternativa energética y detonante económico en la región norte del país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_16_at_1_23_29_AM_5c9ed4f105
Operaba Magnicharters con certificado vencido desde 2024
FINALIZA_CAPACITACION_3_6db638f6a0
Policías de Monterrey se capacitan en EUA para el Mundial 2026
Captura_de_pantalla_2026_04_15_222015_c7518b0e17
Detienen a hombre por robo en sucursal de quesos en Matamoros
publicidad

Últimas Noticias

nl_consesiones_de_agua_af6a3bac51
Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos
IMG_1136_b0fad734ff
Cruces especiales de monorriel garantizarán flujo vial
coahuila_ine_7d4537b318
INE ajusta convocatoria para elegir titular del IEC
publicidad

Más Vistas

nl_consesiones_de_agua_5a10a8a367
Regios pagan mil veces más por agua que políticos con concesiones
EH_DOS_FOTOS_2_b93a8155fb
Investiga Fiscalía a agente tras asesinato de joven en San Pedro
IMG_7628_e728f21376
Niega Adrián de la Garza vínculo con fraude de Proyectos 9
publicidad
×