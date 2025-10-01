Américo Villarreal expone 3 años de Memorias de Transformación

Al presentar los Tres años de Memorias de una Transformación, el Gobernador Américo Villarreal Anaya resaltó que en Tamaulipas se han reducido en un 50% los delitos de alto impacto y, en los últimos tres años, los delitos han mostrado un franco descenso, ya que el homicidio en Tamaulipas ha caído 59%, el secuestro en 86%, la extorsión en un 21% y la mayor reducción de los delitos se ha alcanzado en delitos de robo a casa habitación y transeúntes.

“El agrupamiento aéreo de la guardia estatal es una fortaleza táctica y refuerza los operativos de alto impacto; además de los 300 vehículos entregados en este 2025, en estos tres años hemos adquirido 680 entre blindadas, vehículos tácticos, patrullas, motocicletas y ambulancias”, señaló.

Resaltó los proyectos vinculados al Plan México, como la ampliación del Puente Tres en Nuevo Laredo, el inicio de operaciones de la Agencia Nacional de Aduanas, el Corredor Norte del Golfo de México, la tecnificación de los distritos de riego, el inicio de la construcción del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, el desarrollo del Polo de Bienestar en Altamira, la consolidación del Puerto del Norte en Matamoros, los hospitales del IMSS-Bienestar en Tampico y Madero, el hospital general del ISSSTE en Tampico, así como la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, en la capital del estado.

Se refirió también a la deuda pública que enfrenta el gobierno del estado de Tamaulipas.

“En el manejo de las finanzas señaló que la deuda pública del Estado por primera vez ha disminuido en 700 millones de pesos, mientras sube nuestra calificación crediticia, de B a triple A estable, que es la más alta”, dijo el mandatario estatal.

Explicó que Tamaulipas registra una histórica disminución de la pobreza, de 102 mil personas en 2022, y que, de acuerdo con la última medición, quedan 52 mil en dicha condición.

Sobre la política educativa dijo que se reactivó el Programa de Útiles Escolares, con la entrega de 150 mil paquetes de uniformes, y en el presente ciclo escolar se incrementó de 22 a 25 municipios.

“En conjunto Estado y Federación, entregamos becas a 205 mil estudiantes, alcanzando en este 2025 una cifra sin precedentes de mil 887 millones de pesos dispersados. Tamaulipas se ha incorporado también a la Beca Rita Cetina, empezando los primeros 800 planteles en los que se entregaron las primeras 175 mil becas”, dijo Villarreal Anaya.

Destacan transparencia en informe de Americo Villarreal

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, acompañó este 1 de octubre al gobernador Américo Villarreal Anaya en la presentación del tercer año de “Memorias de Transformación”, realizada en el teatro Amalia González Caballero, en la capital del estado.

Prieto Herrera destacó la transparencia y responsabilidad con la que el mandatario estatal ha conducido su administración, consolidando compromisos con la ciudadanía y proyectando un cambio profundo en la vida pública de la entidad.

“Quiero felicitar a nuestro Gobernador, Dr. Américo Villarreal, por la presentación de sus 3 años de Memorias de Transformación, donde refleja con claridad el rumbo humanista y de progreso que vive nuestro estado. Hoy, Tamaulipas es ejemplo de cómo, con visión, voluntad y compromiso, se pueden generar cambios profundos que impactan directamente en el bienestar de las y los tamaulipecos”, expresó el diputado ante medios de comunicación y en sus redes sociales.

Como representante del Poder Legislativo, el presidente de la JUGOB reafirmó su compromiso de seguir trabajando de manera cercana y coordinada con el Gobierno del Estado, asegurando que el Congreso continuará respaldando acciones que fortalezcan el desarrollo y bienestar de la población.

Con su presencia en la rendición de cuentas, Prieto Herrera subrayó que la transformación de Tamaulipas es una tarea conjunta de los tres poderes, siempre con la ciudadanía como centro de las decisiones públicas.

