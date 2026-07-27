Extrabajadores de AHMSA exigen transparencia en quiebra

El dirigente sostuvo que las constantes prórrogas y retrasos en el procedimiento han deteriorado la credibilidad de las instituciones encargadas del proceso

La creciente desconfianza hacia el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, el síndico de la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA), Víctor Manuel Aguilera Gómez, e incluso las dirigencias sindicales, fue expresada por el representante de los extrabajadores en resistencia, Juan Ervey Valenzuela de la Torre.

El dirigente sostuvo que las constantes prórrogas y retrasos en el procedimiento han deteriorado la credibilidad de las instituciones encargadas del proceso, mientras miles de familias continúan sin recibir el pago de sus derechos laborales.

El dirigente afirmó que la resolución judicial que concedió un plazo de 72 horas al síndico para corregir las bases de la subasta no representa una garantía para los acreedores laborales, sino una muestra más de un procedimiento que, aseguró, ha estado marcado por aplazamientos e incertidumbre durante casi dos años.

AHMSA: exigen transparencia en recursos de la quiebra

Valenzuela de la Torre manifestó que los extrabajadores demandan conocer con precisión cuánto dinero ha obtenido la Sindicatura mediante la venta de bienes de AHMSA en México y Estados Unidos, así como el destino de esos recursos.

Señaló que resulta indispensable transparentar cada operación realizada durante el procedimiento de quiebra y explicar en qué conceptos se han ejercido los ingresos obtenidos.

Indicó que también debe informarse de manera detallada el monto destinado al funcionamiento de la Sindicatura, incluyendo una nómina que, según afirmó, ronda los 30 millones de pesos, además de otros gastos administrativos efectuados desde que inició el proceso concursal.

El representante de los extrabajadores consideró que estas aclaraciones debieron haberse solicitado desde el inicio del procedimiento y no hasta ahora, cuando la propia autoridad judicial ordenó al síndico presentar un informe sobre la aplicación de los recursos derivados de la venta de activos.

Valenzuela sostuvo que esta situación fortalece la percepción de los trabajadores de que el procedimiento no ha sido conducido con la transparencia que exige un proceso de esta magnitud, donde el principal interés debería ser garantizar el pago de los créditos laborales.

AHMSA: trabajadores también cuestionan a sus sindicatos

El dirigente aseguró que la inconformidad de los extrabajadores no se limita al síndico y al juzgado. Señaló que también existe molestia por la actuación de las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores de AHMSA, al considerar que no han ejercido la presión suficiente para exigir una solución pronta al conflicto.

Explicó que muchos exobreros sienten que han permanecido solos durante el desarrollo del concurso mercantil y que las dirigencias sindicales no han logrado defender con firmeza los intereses de quienes permanecen sin salario, liquidación o finiquito desde hace más de tres años.

Añadió que el movimiento de trabajadores mantiene su exigencia de que todas las autoridades involucradas actúen con transparencia y rindan cuentas sobre las decisiones adoptadas durante la quiebra, debido a que cada nuevo retraso incrementa la incertidumbre económica de miles de familias de la Región Centro de Coahuila.

Valenzuela advirtió que persiste la preocupación de que el síndico solicite nuevas prórrogas que vuelvan a retrasar la subasta de AHMSA como unidad productiva. Consideró que el procedimiento debe concluir cuanto antes para iniciar la distribución de recursos entre los acreedores laborales.

Recordó que el movimiento de extrabajadores contabiliza ya 84 exobreros fallecidos sin haber recibido la liquidación o el finiquito que les correspondía. Señaló que detrás de esa cifra existen familias que continúan esperando justicia mientras el procedimiento judicial sigue sin resolverse.

Como antecedente, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó en junio la venta conjunta de AHMSA y Minera del Norte (MINOSA) como una sola unidad productiva. Posteriormente, el síndico presentó las bases de la subasta; sin embargo, la jueza Ruth Haggi Huerta García ordenó su modificación al considerar que incorporaban mecanismos distintos a los previamente autorizados y requirió además un informe detallado sobre los recursos obtenidos por la venta de activos de la empresa, así como su aplicación y los gastos efectuados durante la administración de la quiebra.

Finalmente, Valenzuela de la Torre reiteró que los extrabajadores permanecerán atentos al desarrollo del procedimiento y exigirán que la información financiera de la quiebra sea pública y verificable.

Sostuvo que la confianza en las instituciones encargadas del proceso solo podrá recuperarse mediante la rendición de cuentas, la transparencia en el manejo de los recursos y la conclusión de la subasta sin nuevos retrasos.