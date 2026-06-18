AHMSA busca tumbar la subasta de sus activos

Altos Hornos de México (AHMSA) busca frenar el mecanismo aprobado para la venta de sus activos al presentar un recurso legal con el que pretende dejar sin efecto las reglas establecidas para el proceso de subasta dentro de su procedimiento de quiebra.

La impugnación fue promovida por Gabriel Iván Sarabia Zúñiga, quien se ostenta como representante legal de la empresa y solicitó la revocación del acuerdo emitido el 3 de junio de 2026, mediante el cual el juez autorizó un procedimiento especial de comercialización propuesto por el síndico encargado del concurso mercantil.

En el recurso, la siderúrgica argumenta que las disposiciones aprobadas rebasan lo establecido en la Ley de Concursos Mercantiles, ya que otorgan atribuciones a determinados acreedores con garantía real que, a su consideración, no les corresponden.

AHMSA sostiene que las nuevas reglas permiten a algunos acreedores intervenir en decisiones relacionadas con la venta de los bienes, e incluso influir en su autorización o suspensión, facultades que, de acuerdo con la legislación vigente, recaen exclusivamente en el síndico y en la autoridad judicial responsable del proceso.

Ante esta situación, integrantes del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA cuestionaron la legitimidad del abogado Gabriel Iván Sarabia Zúñiga para promover un recurso legal en representación de la acerera, al señalar que, conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, el único facultado para representar legalmente a la empresa es el síndico designado por la autoridad judicial.

Julián Torres Ávalos, presidente de la asociación civil que agrupa a trabajadores inconformes con el proceso de quiebra, señaló que existe una contradicción jurídica que debe ser aclarada por las autoridades, pues no puede haber dos representantes legales de la compañía.

Indicó que cualquier recurso que suspenda o complique la subasta afectará directamente a miles de trabajadores que esperan recuperar salarios caídos, finiquitos, prestaciones y otras obligaciones laborales pendientes desde el colapso financiero de la empresa.

Asimismo, aseguró que entre los obreros prevalece la percepción de que existen grupos interesados en impedir que avance la venta de los activos de AHMSA, lo que ha generado incertidumbre entre las familias que dependen de la recuperación económica derivada de la liquidación judicial.

Aunque no presentó pruebas, Torres Ávalos consideró que detrás de estas acciones podría encontrarse el exdirector general de la empresa, Alonso Ancira Elizondo.

Como parte de las acciones emprendidas, anunció que viajará a la Ciudad de México para solicitar una reunión con la jueza Ruth Haggi Huerta García, responsable del procedimiento judicial, con el propósito de conocer el estado actual de la subasta, aclarar la legalidad del recurso promovido y obtener información sobre diversos procesos relacionados con la venta de activos.

Entre los temas que buscarán esclarecer también figura la venta del 50 por ciento de la participación que tenía AHMSA en la concesión ferroviaria Coahuila-Durango, operación que, según los trabajadores, se realizó por aproximadamente 2.5 millones de dólares, una cifra que consideran baja frente al valor estratégico de la infraestructura.

AHMSA fue declarada en quiebra en noviembre de 2023 y, desde entonces, miles de trabajadores permanecen a la espera de que la venta de activos permita avanzar en el pago de los adeudos laborales.

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