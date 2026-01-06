Rechazan trabajadores de AHMSA la prórroga de la subasta

Obreros de Altos Hornos de México rechazaron de manera tajante una nueva prórroga en el proceso de subasta de la empresa y exigieron que el 30 de enero se respete como fecha definitiva para concretar la venta, al considerar que más retrasos sólo prolongan la crisis económica que enfrentan miles de familias de la Región Centro de Coahuila.

Trabajadores activos y extrabajadores advirtieron que las extensiones autorizadas por el juzgado han beneficiado únicamente a la sindicatura encargada del concurso mercantil, mientras la base obrera acumula casi tres años sin percibir salario ni apoyos institucionales que mitiguen la situación.

Juan Ervey Valenzuela de la Torre, obrero de AHMSA y disidente del Sindicato Nacional Democrático, afirmó que permitir otra prórroga sería una falta de sensibilidad hacia quienes sostuvieron durante décadas la operación de la acerera y hoy permanecen en el abandono económico.

Señaló que cada ampliación del calendario judicial representa mayores ingresos para el síndico, situación que consideró injusta, ya que los trabajadores no han recibido un solo centavo desde la paralización de actividades en la siderúrgica.

“Ya no queremos más prórrogas, queremos una subasta transparente y que el gobierno federal actúe con firmeza”, declaró, al subrayar que el proceso se ha alargado sin resultados claros ni soluciones concretas.

Indicó que el propio síndico ha reconocido públicamente que entre más tiempo dure el procedimiento concursal, mayores serán sus percepciones económicas, lo que ha incrementado el descontento entre la base obrera.

Valenzuela de la Torre sostuvo que los retrasos han generado endeudamiento, deterioro en la calidad de vida y una creciente desesperación entre los trabajadores, quienes enfrentan compromisos familiares sin ingresos ni respaldo oficial.

Añadió que la crisis no afecta por igual a todos los involucrados, pues existen áreas administrativas que continúan recibiendo ingresos, mientras los obreros permanecen completamente desprotegidos.

“Nosotros llevamos tres años y a nuestros bolsillos no ha llegado ni un solo centavo”, enfatizó, al señalar que esta situación ha provocado un profundo malestar social en la región.

Advierten hartazgo obrero y abandono institucional

El obrero disidente cuestionó la ausencia de la Secretaría del Trabajo, al señalar que ninguna autoridad federal se ha acercado a dialogar con trabajadores activos o extrabajadores para atender la problemática derivada del cierre de AHMSA.

Afirmó que, aunque existía un contrato colectivo que protegía a la base laboral, en la práctica dejó de tener efectos, dejando a miles de familias en completa indefensión jurídica y económica.

Sostuvo que el marco legal ha privilegiado al síndico, mientras quienes sostuvieron la producción de acero durante décadas no cuentan con protección efectiva de ninguna instancia gubernamental.

Reconoció que aún no se han definido acciones concretas, pero advirtió que no descartan manifestaciones si el proceso de subasta continúa estancado sin avances reales.

Explicó que la base obrera analizará cuidadosamente cada escenario para tomar decisiones responsables que eviten que la venta de la acerera vuelva a postergarse indefinidamente.

Finalmente, Valenzuela de la Torre reiteró que los trabajadores no piden privilegios, sino justicia, transparencia y una respuesta contundente del gobierno federal para destrabar la subasta.

Aseguró que respetar la fecha del 30 de enero permitiría reactivar la empresa, recuperar empleos y poner fin a una crisis que mantiene paralizada a toda una región.

Comentarios