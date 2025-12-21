Podcast
Coahuila

Accidente fatal deja dos muertos en la carretera 57

Dos personas murieron tras un aparatoso accidente en la carretera 57, donde un vehículo volcó a alta velocidad; no se descarta el consumo de alcohol

  • 21
  • Diciembre
    2025

Dos personas perdieron la vida la mañana de este domingo tras un aparatoso accidente registrado en la carretera federal 57, en el tramo Ramos Arizpe–Monclova, luego de que el vehículo en el que viajaban saliera del camino y volcara a gran velocidad.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 85+500, donde un automóvil Ford Fiesta, con placas FFT-909-D, terminó fuera del camino,  aproximadamente 40 metros sobre un área de terracería. 

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad habría circulado a exceso de velocidad antes de perder el control.

En el lugar fueron localizadas dos personas sin vida: un hombre de aproximadamente 40 años, quien salió proyectado 50 metros fuera del vehículo, y una mujer de entre 40 y 45 años, localizada a unos 30 metros de la unidad. 

Ambos presentaban traumatismo craneoencefálico severo, lesiones que les habrían causado la muerte de manera inmediata.

Alrededor y dentro del vehículo se encontraron latas y botellas de cerveza, por lo que no se descarta que el consumo de alcohol haya sido un factor en el accidente; sin embargo, será la autoridad correspondiente la que determine las causas oficiales del siniestro.

Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia acudieron al sitio, mientras que personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos. 

Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido confirmadas oficialmente.


