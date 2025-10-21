FCC prepara Jornadas de Alfabetización Mediática

Del 27 al 30 de octubre, la Facultad de Ciencias de la Comunicación llevará a cabo las Quintas Jornadas Universitarias de Alfabetización Mediática e Informacional, evento académico que se realiza cada año en concordancia con la UNESCO para promover el uso crítico, ético y responsable de los medios de comunicación.

El director de la Facultad, Miguel Rodríguez, explicó que este encuentro busca fortalecer la formación de los futuros comunicadores a través de la reflexión sobre el papel de los medios en la sociedad actual.

“Estas jornadas son una oportunidad para que nuestros estudiantes aprendan a analizar de manera crítica la información que consumen y también asuman la responsabilidad de producir contenidos veraces, éticos y con impacto social”, señaló el director.

En esta edición, la universidad invitada será la Universidad DePaul de Chicago, cuyos representantes impartirán dos conferencias magistrales. La primera, a cargo de la doctora Stephanie Demetriades, abordará el consumo de información en temas de salud, mientras que la doctora Marta Martínez hablará sobre el mercado laboral y las estrategias de búsqueda de empleo entre comunicadores y sociólogos en Estados Unidos y México.

Rodríguez destacó la importancia de la colaboración internacional para enriquecer la experiencia académica de los estudiantes.

“Contar con la participación de una institución como DePaul University nos permite abrir un diálogo global sobre los desafíos que enfrentan los profesionales de la comunicación. La alfabetización mediática es hoy una necesidad urgente ante la saturación informativa y la desinformación que circula en redes”, agregó.

El programa también incluirá charlas sobre el cuidado del medio ambiente, impartidas por egresadas de la Facultad que colaboran en el programa Correo Real de Preservación de la Mariposa Monarca, con el fin de vincular la comunicación con temas de sostenibilidad y conciencia ecológica.

El director invitó a la comunidad universitaria y al público en general a participar en las conferencias y actividades, que se realizarán dentro de las instalaciones de la Facultad.

“Queremos que estas jornadas sean un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje, en el que los jóvenes comprendan el poder transformador que tiene la comunicación cuando se ejerce con responsabilidad”, concluyó.

