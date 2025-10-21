Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_21_at_4_14_12_PM_7494956cfa
Coahuila

FCC prepara Jornadas de Alfabetización Mediática

Del 27 al 30 de octubre se realizarán conferencias y charlas para promover el uso crítico, ético y responsable de los medios de comunicación

  • 21
  • Octubre
    2025

Del 27 al 30 de octubre, la Facultad de Ciencias de la Comunicación llevará a cabo las Quintas Jornadas Universitarias de Alfabetización Mediática e Informacional, evento académico que se realiza cada año en concordancia con la UNESCO para promover el uso crítico, ético y responsable de los medios de comunicación.

El director de la Facultad, Miguel Rodríguez, explicó que este encuentro busca fortalecer la formación de los futuros comunicadores a través de la reflexión sobre el papel de los medios en la sociedad actual.

“Estas jornadas son una oportunidad para que nuestros estudiantes aprendan a analizar de manera crítica la información que consumen y también asuman la responsabilidad de producir contenidos veraces, éticos y con impacto social”, señaló el director.

En esta edición, la universidad invitada será la Universidad DePaul de Chicago, cuyos representantes impartirán dos conferencias magistrales. La primera, a cargo de la doctora Stephanie Demetriades, abordará el consumo de información en temas de salud, mientras que la doctora Marta Martínez hablará sobre el mercado laboral y las estrategias de búsqueda de empleo entre comunicadores y sociólogos en Estados Unidos y México.

Rodríguez destacó la importancia de la colaboración internacional para enriquecer la experiencia académica de los estudiantes.

“Contar con la participación de una institución como DePaul University nos permite abrir un diálogo global sobre los desafíos que enfrentan los profesionales de la comunicación. La alfabetización mediática es hoy una necesidad urgente ante la saturación informativa y la desinformación que circula en redes”, agregó.

El programa también incluirá charlas sobre el cuidado del medio ambiente, impartidas por egresadas de la Facultad que colaboran en el programa Correo Real de Preservación de la Mariposa Monarca, con el fin de vincular la comunicación con temas de sostenibilidad y conciencia ecológica.

El director invitó a la comunidad universitaria y al público en general a participar en las conferencias y actividades, que se realizarán dentro de las instalaciones de la Facultad.

“Queremos que estas jornadas sean un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje, en el que los jóvenes comprendan el poder transformador que tiene la comunicación cuando se ejerce con responsabilidad”, concluyó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_acfd8aee75
Celebra la UANL el 12º Congreso 'Jóvenes: Motor de México'
Whats_App_Image_2025_10_22_at_12_52_12_AM_2b0bbe6316
Tigres liga 11 años sin ganarle de visita a Pachuca
Whats_App_Image_2025_10_21_at_4_34_11_PM_d226fb5036
Comerciantes del centro de Saltillo piden equidad en operativos
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_70_aa1587e639
Anuncia EUA octavo ataque a supuesto barco con drogas
Whats_App_Image_2025_10_22_at_12_45_49_PM_8ac1d03718
Negligencia provoca incendio en taller de Santa Catarina
EH_UNA_FOTO_69_2fcb59dd98
Rayados y Tigres ya tienen boleto a la Fase Final del Apertura
publicidad

Más Vistas

c67ac690_d445_45c8_94f7_07f8dfc6242f_6ad91b58dd
Identifican en Nuevo León 700 mil placas irregulares
Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
nl_regio_monterrey_canada_23d90ec9d6
Regio recorre 4,700 kilómetros desde Canadá hasta Monterrey
publicidad
×