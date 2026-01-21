Podcast
Coahuila

Inaugura FCC mural 'Vuelo Colectivo' creado por estudiantes

El mural representa las áreas de producción audiovisual, diseño gráfico, fotografía y periodismo. A diferencia de un mural anterior

Con la intención de llenar de color, identidad y sentido de pertenencia los espacios universitarios, la Facultad de Ciencias de la Comunicación inaugurará el mural "Vuelo Colectivo", una obra creada por estudiantes que refleja lo que significa vivir la carrera día a día.

El mural se convierte en una bienvenida visual para quienes llegan a la facultad y en un recordatorio de que la comunicación también se expresa a través del arte, incluso en los días más grises.

El mural ilustra las áreas de la facultad

La obra reúne imágenes y símbolos que representan las distintas áreas que forman a las y los comunicólogos, como la producción audiovisual, el diseño gráfico, la fotografía y el periodismo, sin dejar de lado las teorías, la filosofía y las artes escénicas y musicales. 

A diferencia del primer mural del plantel, que habla del pasado y el futuro de la comunicación, 'Vuelo Colectivo' retrata el presente que viven los estudiantes en las aulas, en los talleres y en los procesos creativos que definen su formación.

Estudiantes participan en la realización del mural 

El proceso de creación fue completamente colectivo, alrededor de 15 estudiantes participaron desde la idea inicial hasta la ejecución final, acompañados por el muralista Ángel González y algunos docentes. Durante varias sesiones, los jóvenes investigaron, eligieron los íconos que los representan y aprendieron a entender el mural no solo como una pieza artística, sino como un acto comunitario. 

El trabajo se realizó con técnicas prácticas, utilizando acrílico y aerosol, apostando por el color y la expresión más que por el realismo

La pintura del mural se concretó en dos o tres días de trabajo intenso, en los que el entusiasmo y la colaboración fueron clave.

Este proyecto abre la puerta a futuras intervenciones artísticas dentro de la facultad, que buscan fortalecer la identidad, la creatividad y el vínculo con la comunidad, reafirmando que la Facultad de Ciencias de la Comunicación es un espacio vivo, abierto y construido entre todos.


