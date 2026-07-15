Feminicidios de Saltillo y Monclova fueron esclarecidos: Manolo

Jiménez Salinas aseguró que los avances son resultado de la coordinación entre las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno

Los feminicidios registrados recientemente en Saltillo y Monclova ya fueron esclarecidos y los presuntos responsables fueron localizados, destacó el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, al reiterar que en Coahuila los delitos de alto impacto se enfrentan con una política de cero tolerancia.

El mandatario estatal informó que uno de los presuntos responsables fue detenido, mientras que el otro fue localizado sin vida, por lo que en los próximos días la Fiscalía General del Estado dará a conocer los resultados finales de ambas investigaciones.

“Los lamentables feminicidios que han ocurrido en Coahuila ya están resueltos y se tiene a los presuntos culpables localizados”, afirmó.

Jiménez Salinas aseguró que los avances son resultado de la coordinación entre las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y reiteró que en la entidad se mantiene una estrategia permanente para combatir la delincuencia.

“Aquí enfrentamos a los delincuentes con toda contundencia y cero tolerancia. Seguiremos trabajando en equipo por la seguridad y la paz de nuestras familias”, expresó.

Durante la reunión también se informó que el cuartel militar de La Linda, en el municipio de Ocampo, ya inició operaciones, fortaleciendo la presencia del Ejército Mexicano en esa zona del estado. La instalación será inaugurada oficialmente en las próximas semanas.

Asimismo, el gobernador instruyó a las corporaciones estatales y federales a reforzar los operativos conjuntos, los filtros de revisión y la vigilancia en carreteras y destinos turísticos durante el actual periodo vacacional.

Como parte de la sesión de trabajo, las autoridades revisaron además el proceso legal que enfrenta la exalcaldesa de Múzquiz, quien permanece recluida en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo y enfrenta 11 carpetas de investigación por diversos delitos, con el objetivo de mantener la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.

El gobernador sostuvo que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno ha permitido mantener a Coahuila entre las entidades con mejores indicadores en seguridad y reiteró que la estrategia continuará enfocada en combatir la delincuencia y preservar la paz en todo el estado.