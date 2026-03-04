Prevé Sheinbaum blindar Palacio Nacional por marcha del 8M

En vísperas del Día Internacional de la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que “probablemente” Palacio Nacional será blindado durante la marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México.

La mandataria explicó que la colocación de vallas metálicas tiene como objetivo prevenir confrontaciones entre fuerzas de seguridad y grupos que suelen realizar actos vandálicos durante la movilización.

“¿Por qué lo hacemos? Muchas veces, como ustedes han visto, participa el llamado bloque negro o grupos que buscan dañar Palacio Nacional, y es para proteger hasta a las mismas mujeres. Evitamos que haya una confrontación entre la policía y estos grupos”, declaró Sheinbaum.

Avances y pendientes en derechos de las mujeres

Cuestionada sobre cómo llega México al 8M en materia de feminicidio, violencia y desigualdad salarial, Sheinbaum reconoció que hay avances, aunque admitió que aún falta camino por recorrer.

“Hay muchos avances en nuestro país para las mujeres, obviamente falta más. No es suficiente”, sostuvo. Agregó que las mujeres “necesitamos todavía mayor protección del Estado y avance en la autonomía económica”.

Aseguró que los feminicidios han disminuido y destacó la actualización de protocolos de investigación, así como la tipificación de diversas formas de violencia en códigos penales estatales donde aún no estaban contempladas.

Centros de atención y sistema de cuidados

Además, subrayó el fortalecimiento de institutos y secretarías de las mujeres, además de la creación de los llamados “Centros Libres”, espacios de atención y promoción de derechos.

Actualmente, dijo, estos centros operan en una tercera parte de los municipios del país y la meta es contar con al menos uno en cada municipio.

También mencionó la distribución de 25 millones de ejemplares de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres y el impulso al sistema nacional de cuidados.

“Lo que queremos es aumentar el número de centros de educación y cuidado infantil… que permitan que la mujer pueda, si desea trabajar, dejar a sus hijos en un lugar bien cuidados”, explicó.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo Federal adelantó que durante marzo se presentarán indicadores nacionales e internacionales sobre la situación de las mujeres en México, incluyendo cifras de violencia y brecha salarial.

En cuanto al blindaje de Palacio Nacional, insistió en que la decisión busca evitar enfrentamientos.

“Para evitar una confrontación entre policías y mujeres que participan de esta manera, ponemos estas vallas. De otra manera tendrían que ser mujeres policías quienes enfrentaran estos grupos que traen artefactos”, señaló.

Añadió que el equipo encargado ya coordina la colocación de las estructuras junto con autoridades capitalinas.

Comentarios