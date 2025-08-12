Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_12_at_12_52_17_AM_cc3949903a
Nuevo León

Caen delitos en NL debido a la coordinación estatal y federal

Con apoyo del nuevo gobierno federal, el estado bajó 41% en homicidios y 71% en feminicidios. Expertos piden no confiarse y reforzar prevención y operativos

  • 12
  • Agosto
    2025

La entrada en funciones de un nuevo gobierno federal ha derivado en beneficios para Nuevo León, por lo menos en materia de seguridad, pues desde octubre que empezó el actual sexenio, casi todos los delitos han ido a la baja.

Ambos niveles de gobierno han admitido que ahora sí existe una buena coordinación para combatir a la delincuencia, lo que se ve reflejado en que casi la totalidad de los delitos hayan bajado en este periodo, principalmente los homicidios, que se redujeron más 40%, y feminicidios, en 71 por ciento.

Expertos en materia de seguridad indican que la coordinación y los operativos conjuntos son algo que siempre han recomendado y que siempre se hizo “por encimita”, pero que ahora que realmente existe, se debe mantener y no confiarse, sino robustecer las acciones para reducir al mínimo la inseguridad. 

WhatsApp Image 2025-08-12 at 12.52.17 AM.jpeg

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del estado, de octubre del 2023 a julio del 2024, en el todavía sexenio de López Obrador, se cometieron 1,359 homicidios, mientras que en el mismo periodo, pero ya del sexenio de Claudia Sheinbaum, estando como secretario de seguridad Omar García Harfuch, a la fecha fueron 789, lo que es un 41% de disminución.

En los periodos mencionados, los feminicidios pasaron de 63 a 18, lo que es un 71% de reducción, y las violaciones de 838 a 722, que son un 17% menos.

También en delitos que afectan el patrimonio de los nuevoleoneses, como son todas las modalidades de robos, hay una reducción, en algunos casos de hasta 21 por ciento.

En robo a casa habitación hay una reducción de 21% al pasar de 1,550 a 1,216; en robo a negocio, la baja es de 14%; en atraco de vehículos, de 11%; el robo simple también bajó 10 por ciento.

WhatsApp Image 2025-08-12 at 1.05.01 AM.jpeg

El Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado, Martín Santos, dijo que “hacía mucho tiempo” que Nuevo León no tenía buenas noticias en materia de seguridad.

Abundó que aún hay muchas áreas de oportunidad y que eso se tiene que construir diariamente entre los cuerpos de seguridad local y federal para “caminar de la mano”.

“Hay una información muy positiva porque ya teníamos tiempo de no verla, sobre todo en la parte de los feminicidios, del robo a casa habitación; ha mejorado mucho la percepción, han mejorado mucho los números, pero esto no quiere decir que ya estamos en cero y que no haya áreas de oportunidad".

“Hay dos cosas que tenemos que subrayar: la coordinación y los operativos. En la parte de la coordinación, es importante que en la parte federal se haya integrado un nuevo comandante de la Guardia Nacional y esa coordinación que debe tener la Guardia Nacional con la policía estatal, al igual con el Ejército Nacional y las policías municipales y la Fiscalía, también debe ser parte; deben caminar de la mano porque es un formato que funciona, de una u otra manera; la coordinación es esencial para poder bajar los delitos”, indicó Santos.

WhatsApp Image 2025-08-12 at 12.52.19 AM.jpeg

Prevenir el consumo de drogas

Para consolidar la reducción de delitos, es fundamental afianzar la prevención del consumo de drogas, dijo el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de NL.

Indicó que el consumo en jóvenes es uno de los principales factores que apuntalan la incidencia delictiva en el país.

“El tema de la prevención de las drogas, que ha estado muy fuerte en nuestro estado, se han hecho programas para estas drogas en los jóvenes porque están en una edad vulnerable para tomar decisiones que dañen a la sociedad".

“Hablar de la prevención de drogas, de la prevención de robos, de que los jóvenes sigan haciendo deporte y actividades sanas puede evitar que los lleve la delincuencia u otro tipo de grupos; por eso es importante que los municipios tengan sus unidades de prevención”, señaló.

