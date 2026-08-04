FGE investiga maltratos en anexo clausurado en Monclova

Hasta el momento no hay personas detenidas ni se han presentado más denuncias adicionales relacionadas con el mismo anexo

La Fiscalía General del Estado investiga presuntos maltratos cometidos en un anexo de Monclova clausurado el lunes, luego de que seis personas de entre 18 y 49 años denunciaron haber sufrido agresiones mientras permanecían internadas. El delegado regional de la Fiscalía, Everardo Lazo Chapa, informó que el inmueble fue asegurado para preservar evidencias y que ya se integró una carpeta de investigación.

El funcionario explicó que la intervención se originó a partir de un reporte emitido por la Secretaría de Salud, dependencia que realiza visitas recurrentes a centros de rehabilitación de la región para verificar las condiciones de atención. Durante una inspección se recibieron quejas relacionadas con posibles maltratos hacia personas internas.

Lazo Chapa detalló que elementos de la Policía de Investigación acudieron al lugar para recabar declaraciones y confirmar la existencia de los señalamientos. Añadió que las seis personas denunciantes fueron trasladadas para formalizar las querellas correspondientes y someterse a las valoraciones médicas y periciales necesarias.

Víctimas denunciaron que eran amarradas dentro del centro

El delegado indicó que las lesiones observadas en los denunciantes fueron clasificadas preliminarmente como leves o levísimas. Precisó que los afectados señalaron haber sido amarrados dentro del centro, aunque subrayó que aún no puede determinarse la responsabilidad directa de propietarios o encargados hasta que concluyan las diligencias.

Señaló que hasta el momento no hay personas detenidas ni se han presentado más denuncias adicionales relacionadas con el mismo anexo. Explicó que la investigación continúa con la integración de testimonios, dictámenes médicos y demás datos de prueba que permitan definir el curso jurídico del caso.

En el inmueble se encontraban aproximadamente 30 personas al momento de la intervención. La Fiscalía otorgó un plazo de 24 horas a los responsables del centro para que entregaran a los internos a sus familiares o representantes legales.

Buscan evitar que anexos sean usados como refugio

Sobre versiones relacionadas con una posible lesión grave sufrida por una persona que habría intentado escapar, Lazo Chapa señaló que esa situación no ha sido confirmada dentro de las denuncias recibidas por la autoridad ministerial. Reiteró que oficialmente sólo se tienen registradas lesiones leves en las seis víctimas denunciantes.

El delegado informó que la Fiscalía trabaja con la Secretaría de Salud y otras dependencias en un esquema de coordinación para supervisar estos establecimientos. Añadió que se impulsa una regulación mediante la cual los anexos deberán informar a las autoridades de seguridad sobre las personas ingresadas, a fin de verificar que no existan mandamientos judiciales pendientes.

Lazo Chapa señaló que en lo que va del año la Fiscalía ha intervenido en cuatro o cinco centros de rehabilitación de la región a raíz de denuncias similares. Comentó que, hasta donde tiene conocimiento, esos establecimientos no han reanudado operaciones después de las clausuras realizadas por las autoridades.

Finalmente, indicó que actualmente se trabaja en la elaboración de un censo actualizado de los anexos que operan en Monclova y la Región Centro. Explicó que esa información permitirá fortalecer la supervisión conjunta entre la Secretaría de Salud, Protección Civil y la Fiscalía para prevenir nuevos casos de maltrato.