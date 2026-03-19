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Coahuila

Catean inmueble por fraude en zona centro de Saltillo

No se reportaron detenidos en el operativo, sin embargo, la FGE informó que queda a la espera de que más denuncias sean interpuestas de manera formal

  • 19
  • Marzo
    2026

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con la Policía Estatal, catearon un inmueble ubicado en la zona centro, cerca de la Escuela Coahuila, luego de que un juez de control concediera la diligencia.

La Fiscalía informó que este operativo se derivó de una docena de denuncias interpuestas por el delito de fraude, luego de que igual número de afectados señalaran haber comprado muebles que nunca fueron entregados por el supuesto vendedor.

El inmueble, ubicado en la calle Arroyo, quedó bajo resguardo de la autoridad, mientras que se aseguraron objetos en el interior del mismo.

No se reportaron detenidos en el operativo, sin embargo, la FGE informó que queda a la espera de que más denuncias sean interpuestas de manera formal para actualizar la cifra oficial de afectados y fortalecer la carpeta de investigación.

El operativo contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México, quienes brindaron seguridad en el perímetro del lugar.


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