Presentan en Monclova a nuevo delegado de la FGE

El ex delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, Everardo Lazo Chapa, recibió el nombramiento oficial como delegado de la Región Centro-Desierto de la misma dependencia.

Acompañado por el fiscal Federico Fernández Montañez y de Miguel Ángel Medina Torres, quien ocupaba hasta ayer esa delegación, así como comandantes de la Policía Municipal y Estatal, Lazo Chapa recibió el oficio con el nombramiento.

Fernández Montañez destacó la experiencia de más de 21 años del nuevo delegado en la FGE, y le pidió tener una Fiscalía de puertas abiertas.

“Tiene muchísimos años de experiencia en la procuración de justicia, en momentos en que lamentablemente en este estado estaban las condiciones de inseguridad en su pico más alto; desde esos años tengo el gusto de conocer al licenciado Everardo. “Abrimos las puertas para recibir a gente que tenga alguna denuncia, alguna duda, alguna sugerencia, observación, algún tema pendiente con la Fiscalía; en todas las regiones aquí va a estar el licenciado Everardo atendiéndolos”.

Recordó que hay un proyecto para la reforma de la Ley Orgánica que contempla la creación de otras unidades especializadas y vicefiscalías, donde se integrará Medina Torres una vez que el Congreso apruebe la reforma.

Comentarios