Fiscalía catea vivienda por presunto maltrato contra 'Rocky'

Un grupo de activistas se manifestó este lunes en el acceso al fraccionamiento Villas de San Miguel, donde lanzaron consignas exigiendo justicia

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en compañía de la Policía Ambiental, Servicios Periciales, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (Propaec) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) realizaron la noche de este lunes un cateo en el domicilio de una mujer que es señalada como presunta responsable de haber arrastrado a un perro con su camioneta.

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Julio Loera Ruiz, delegado de la FGE Región Sureste, quien encabezó la diligencia en el exclusivo fraccionamiento Villas de San Miguel, al norte de Saltillo, explicó que se tienen instrucciones de implementar una política de cero tolerancia ante este tipo de situaciones.

“Estamos nosotros realizando una diligencia en compañía de distintas corporaciones como la Policía Ambiental, bajo los protocolos establecidos, el Fiscal General (Federico Fernández) nos ha instruido atender este tipo de temas desde un inicio”.

Fiscalía identifica a una presunta responsable

Loera Ruiz dijo que en apego a dichos protocolos, se tiene identificada a una persona como presunta responsable y se trabaja en la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

En redes sociales se ha señalado a una mujer, esposa de un empresario de la localidad, como la persona que aparece en un video conduciendo una camioneta en las calles de dicho fraccionamiento, mientras un perro de la raza Gigante de los Pirineos llamado “Rocky”, era arrastrado, visiblemente lastimado.

Este mismo lunes, diversas asociaciones protectoras de animales presentaron una denuncia formal en contra de quien o quienes resulten responsables de este maltrato, según consta en el expediente 07804/SAL/UAI/2026 de la Fiscalía General del Estado.

El caso reviste particular importancia, dado que hace apenas unos días, la Fiscalía General del Estado detuvo en Guadalajara a León “N”, acusado de maltrato animal y del asesinato de varios perros en Saltillo, a los cuales adoptaba para posteriormente privarlos de la vida, por lo que está bajo proceso y con la medida cautelar de prisión preventiva.

Se manifiestan activistas

Un grupo de activistas se manifestó este lunes en el acceso al fraccionamiento Villas de San Miguel, donde lanzaron consignas exigiendo justicia y pidiendo que se aplique la ley como se hizo con León “N”, y no se proteja a la presunta responsable del maltrato por ser una persona adinerada.

Durante varios minutos, los manifestantes se plantaron en el acceso del fraccionamiento por el bulevar Musa de León, donde gritaron “asesina”, refiriéndose a la presunta victimaria.

Reportan grave al perrito maltratado

A través de un comunicado, la clínica veterinaria Pet Care, donde se encuentra internado “Rocky”, dio a conocer que se encuentra grave.

De acuerdo con la información dada a conocer por la clínica veterinaria, “Rocky” ingresó el sábado a las 19:00 horas al servicio de urgencias, con lesiones de abrasión provocadas por arrastre, además de que se identificó una lesión medular aguda.

El perrito fue ingresado a terapia intensiva, con politraumatismo severo, donde el reporte médico clasifica su estado de salud como grave y de pronóstico reservado.