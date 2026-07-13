Fiscalía anuncia estrategia contra rezago de expedientes

Govea Orozco informó que, ante la necesidad crítica de personal, se conformará un grupo especial que se integrará formalmente a la estructura de la Fiscalía

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, anunció una estrategia estructural para combatir el rezago histórico de carpetas de investigación que, según reconoció, se cuentan por miles en la entidad.

Crearán grupo especial para atender expedientes acumulados

Govea Orozco informó que, ante la necesidad crítica de personal, se conformará un grupo especial que se integrará formalmente a la estructura de la Fiscalía. Este equipo contará con un nivel jerárquico específico para dedicarse exclusivamente a la atención de estos expedientes acumulados.

“Se trata de un grupo al que le vamos a dar una connotación distinta a lo que se conoce tradicionalmente como abatimiento del rezago, la idea es crear un área de responsabilidad con un nivel jerárquico que pueda dedicarse directamente a la atención de estos temas”, explicó el funcionario.

Fiscalía busca resolver el pasado sin descuidar casos actuales

El fiscal enfatizó que la institución enfrenta un doble reto: resolver el pasado sin descuidar la urgencia del presente. Al respecto, destacó el trabajo que se realiza en temas de alto impacto, como la desaparición de personas.

“Estamos haciendo un segmento de atender lo inmediato al tiempo que se atiende también el rezago histórico”, puntualizó.

Finalmente, el titular de la Fiscalía señaló que, mediante la Vocería de Seguridad, se mantendrá informada a la ciudadanía sobre el estatus de las denuncias actuales y el comportamiento de las localizaciones, buscando dar transparencia tanto a los casos nuevos como a la resolución de los expedientes heredados.