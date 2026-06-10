Recuperan camioneta robada en operativo en ejido Guadalupe

En el marco de los recorridos de seguridad y prevención del delito que mantienen fuerzas estatales y federales, personal del Ejército Mexicano aseguró una camioneta con reporte de robo en el ejido Guadalupe.

El aseguramiento se registró alrededor de las 11:00 horas, luego de que los elementos militares le marcaran el alto a una GMC Yukon, cuyo conductor ignoró la indicación e intentó huir. La unidad fue interceptada metros más adelante.

Tras la inspección, tanto el vehículo como el conductor fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que continuará con las investigaciones correspondientes.

La camioneta quedó bajo resguardo en las instalaciones de la dependencia federal.

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