Tras su captura, el presunto implicado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República

Inicio / Nacional / Cae 'La Muñeca' por homicidio de colaboradores de Clara Brugada

Autoridades federales confirmaron este lunes la detención de "La Muñeca", uno de los presuntos implicados en la muerte de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

A través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se dio a conocer la aprehensión de Jovany "N", señalado como integrante de la célula delictiva vinculada con estos hechos.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, este hombre forma parte de una célula delictiva con operaciones.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de inteligencia junto al #CNI, agentes de @SSPCMexico, en coordinación con @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX, detuvieron a Jovany "N", presuntamente vinculado con el homicidio de nuestros compañeros Ximena y José, ocurrido en mayo… pic.twitter.com/GWb5U7XqTP — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 29, 2026

Derivado de las líneas de investigación, trabajos de seguimiento y labores de inteligencia, el hombre fue detenido en el municipio de Yautepec, Morelos, en posesión de un arma de fuego corta y aparente droga.

Tras su captura, el presunto implicado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.

En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México (SSPC), la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Así fue el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada

El asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, ocurrió la mañana del 20 de mayo de 2025 en un ataque directo que, de acuerdo con las autoridades, fue cuidadosamente planeado.

Los hechos se registraron alrededor de las 7:15 horas sobre Calzada de Tlalpan, en la colonia Moderna, alcaldía Benito Juárez. Ximena Guzmán conducía un vehículo cuando se detuvo para recoger a José Muñoz, como parte de su rutina diaria.

Las primeras indagatorias establecieron que el ataque fue ejecutado por un grupo organizado que realizó labores de vigilancia previas para conocer los movimientos de las víctimas. Tras el crimen, el presunto sicario escapó en una motocicleta y posteriormente cambió de vehículo junto con otros presuntos integrantes de la célula criminal para evitar ser localizado.

Autoridades capitalinas y federales reconstruyeron la ruta de escape mediante cámaras de videovigilancia, lo que permitió identificar a varios de los presuntos involucrados.