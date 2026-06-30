Florista denuncia presuntos sobornos en Teatro de la Ciudad

Afirma denunciante que recientemente se le impidió vender dentro del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, mientras otra comerciante sí recibió autorización

Un conflicto entre vendedores de flores del Teatro de la Ciudad Fernando Soler escaló hasta el Gobierno del Estado, luego de que un comerciante con 38 años de antigüedad presentó un escrito dirigido a las autoridades estatales en el que denuncia presuntos actos de soborno para favorecer a otra florista con la venta al interior del recinto.

Juan Benito Torres Lara aseguró que desde hace casi cuatro décadas trabaja durante los eventos realizados en el teatro y que cuenta con permisos municipales para ejercer el comercio.

Sin embargo, afirmó que recientemente se le impidió vender dentro de las instalaciones, mientras otra comerciante sí recibió autorización.

En la carta entregada al Gobierno del Estado, el florista acusa que Dulce Esperanza, quien —según su versión— llegó a Saltillo hace tres años procedente de Monclova, presuntamente ha sobornado a directivos del teatro para obtener la exclusividad de la venta de flores dentro del inmueble, además de impedir que otros comerciantes desarrollen su actividad.

Hasta el momento, dichas acusaciones no han sido acreditadas por autoridad alguna.

El comerciante sostuvo que nunca antes había enfrentado restricciones para trabajar y afirmó que durante años los vendedores han ofrecido sus productos tanto dentro como fuera del recinto durante graduaciones y otros eventos.

“Seamos todos o ninguno. Si ella vende adentro, que nos dejen entrar a todos; si no, que todos vendamos afuera”, expresó.

Torres Lara también cuestionó que una persona que, asegura, ya cuenta con varias florerías pueda obtener un trato preferencial, mientras vendedores con mayor antigüedad son retirados del lugar.

Durante la protesta, personal del Teatro de la Ciudad informó que el acceso de vendedores al interior del inmueble obedece a un convenio celebrado con el Patronato de Arte y Cultura de Coahuila (PARTECO), mediante el cual se recauda una cuota por evento para apoyar el funcionamiento del recinto.

Asimismo, se indicó que el caso sería analizado en una reunión con el vicepresidente del patronato, Omar Hernández, a fin de revisar los criterios bajo los cuales se han otorgado los permisos para la venta durante los eventos.

Por su parte, Javier González, representante de la florería señalada por el denunciante, rechazó haber actuado de manera irregular y sostuvo que únicamente atendieron una solicitud para prestar el servicio dentro del teatro.

“Nos pidieron que vendiéramos aquí adentro. Nosotros tenemos una florería y venimos a trabajar; no queremos problemas”, señaló.

El conflicto ocurre en medio de cuestionamientos sobre el manejo de los espacios comerciales al interior del Teatro de la Ciudad Fernando Soler y ahora será el Patronato de Arte y Cultura de Coahuila el que determine si existieron irregularidades en la autorización otorgada a los vendedores.