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Coahuila

Fomenta Ejército vínculo de corresponsabilidad con la sociedad

El general Juan Carlos Quiroz Muñoz. Destacó que la seguridad y el desarrollo van unidos, con participación clave de empresarios, académicos y población

  • 09
  • Junio
    2026

El Ejército Mexicano busca fortalecer su cercanía con la ciudadanía mediante actividades de proximidad social y programas de difusión sobre seguridad nacional, afirmó el comandante de la Sexta Zona Militar, general de brigada de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, durante la reunión mensual de socios de Canacintra Coahuila Sureste. 

Ante integrantes del sector empresarial, el mando militar explicó que una de las prioridades actuales de las Fuerzas Armadas es acercarse a la población para que conozca de manera más directa su labor y comprenda el papel que desempeña en la seguridad del país. 

Quiroz Muñoz señaló que el Ejército mantiene desde hace años una conferencia orientada a difundir la cultura de seguridad nacional, con la finalidad de explicar cómo se conceptualiza la defensa y la seguridad nacional desde la perspectiva institucional. 

El comandante destacó que este concepto involucra a toda la sociedad y no únicamente a las autoridades, por lo que empresarios, estudiantes, académicos y ciudadanos pueden contribuir desde sus respectivos ámbitos de acción. 

Durante su participación, subrayó que la seguridad y el desarrollo están estrechamente relacionados, al considerar que ambas condiciones son necesarias para el funcionamiento y crecimiento de cualquier región. 

En ese sentido, reconoció el papel del sector empresarial dentro de este esquema, al señalar que la actividad económica forma parte de los elementos que contribuyen al desarrollo y, por consecuencia, a la estabilidad y seguridad. 

Añadió que las Fuerzas Armadas han fortalecido sus actividades de acercamiento con cámaras empresariales, instituciones académicas y estudiantes, con el objetivo de que más personas conozcan el trabajo que realiza el Ejército y comprendan cómo pueden participar en la construcción de un entorno más seguro. 

Finalmente, reiteró que estas acciones buscan fortalecer el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, promoviendo una cultura de seguridad nacional basada en la corresponsabilidad y la participación de todos los sectores.


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